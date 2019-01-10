2019-01-10T13:19:45+03:00
Происшествия

Скандальные похороны криминального авторитета в Хабаровском крае могут закончиться судом

Полиция намерена подать иск о защите чести и достоинства. Между тем, участники траурного шествия уверенно заявили «КП» - никаких прокуроров и полицейских там быть не могло [видео, эксклюзив]
Элина ОГАНЕСЯНМирослава КИМЕгор ФАЛХВАДЗЕ
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Скандальные похороны криминального авторитета в Хабаровском крае могут закончиться судомСкандальные похороны криминального авторитета в Хабаровском крае могут закончиться судомФото: Социальные сети
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Утро 8 января. По проезжей части проспекта Строителей небольшого городка Амурск в Хабаровском крае, где живет чуть более 39 тысяч человек, тянется траурная процессия из сотен людей и автомобилей. Город хоронит криминального авторитета Юрия Зарубина, который умер от рака на 62 году жизни. В это время из окна многоэтажки очевидец записывает все на видео, после которого в регионе разгорелся настоящий скандал.

- Хоронят Зарубу (именно под таким именем он был известен в криминальном мире – ред.) Даже заранее приехали строители и дорогу песком посыпали,- комментирует женский голос на видео.

Масштабная процессия за гробом криминального авторитета в Хабаровском крае попала на видео.Социальные сети

Все бы ничего, но местный житель, выложивший короткий ролик в сеть, написал скандальный пост, мол, проводить в последний путь авторитета пришел начальник городской полиции и прокуратуры - да не просто в толпе шли, а несли гроб! И что дороги в городе оказались перекрытыми неспроста – ГИБДД помогли. Комментатор, чьи размышления уже пропали из интернета, отмечал, что высокопоставленные чиновники правоохранительных органов – «старинные друзья» почившего.

Криминальная биография Юрия Зарубина в наши дни покрыта тайной и далеко спрятана в старых полицейских архивах. В прокуратуре, ФСИН и МВД «быстрых» данных на него нет.

«КП» нашла знакомого Зарубина, с которым он вместе отбывал наказание в Биробиджанской воспитательной трудовой колонии общего режима около 42 лет назад.

- Заруба простым мужиком был, серым. Толком даже не отсвечивал, его не слышно, и не видно было, - вспоминает знакомый авторитета. - Тогда даже сложно было представить, что он авторитетом или ответственным за город станет. Но уже больше 42 лет прошло, он мог измениться.

Собеседник, уточнил, что в тот раз Зарубин сидел за разбойное нападение. На тот момент авторитету было не больше 18 лет. И оказалось, что это единственная судимость в жизни авторитета.

- Судимость у него была одна, и то очень много лет назад за разбой. После того, как он отбыл наказание, Зарубин занимался лесом, древесиной. Вором в законе никогда не был, был только криминальным авторитетом, - рассказывает источник «КП»-Хабаровск». - Амурск - город маленький, поэтому большие деньги у него не крутились. Когда был большой разгром нашей дальневосточной мафии, Юрий как-то уцелел. От страха тогда отошел от дел. Признаться честно, он не обладал большим интеллектом и связями в администрации, чтобы остаться в деле. Я с ним столкнулась в 2002 году, когда после смерти Джема (известный на Дальнем Востоке криминальный авторитет – ред.) началось активное деление криминального поля. Притом, именно по его указке Зарубин стал смотрящим за городом. На Юрия было покушение на поминках Общака, но убийца промахнулся, попал по шапке. Позже этого человека нашли мертвым в одной из коммуналок. Юрий был заслуженным пенсионером криминального мира, он считался авторитетом на воровской пенсии. Яркой личностью он не был, в отличие от других авторитетов.

Информацию о том, что на похоронах были сотрудники полиции и прокуратуры в обоих ведомствах категорически опровергли. Усмешку она вызвала у одного из участников траурной процессии, с которым удалось поговорить «КП».

- Точно вам могу сказать – никаких прокуроров и полицейских там не было, - говорит собеседник. – Там были только люди из криминального мира, его родственники и друзья.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

- Информация о том, что там присутствовали сотрудники полиции, не соответствует действительности, - категорично заявила Ирина Щеголева, представитель УМВД России по Хабаровскому краю. – Мы нашли человека, разместившего видеоролик с этим комментарием. Отмечу, что он состоит на учете в полиции за административные правонарушения. Зачем он это сделал, объяснить не смог. Дороги действительно были перекрыты, но это делали сами участники траурного шествия, сотрудники ГИБДД же, напротив, пресекали эти действия. Составлено 4 протокола за попытку перекрыть дорогу и два за проезд на красный свет. Штрафы за аналогичные правонарушения будут выписаны еще четверым автовладельцам, которые попали за запись камеры видеофиксации. Возможно, последует обращение в суд с иском о защите чести и достоинства ведомства и начальника УМВД России по Амурскому району.

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