Военные истребители-бомбардировщики пропали с радаров в Хабаровском крае

Источник в силовых структурах сообщил, что сегодня в Хабаровском крае военные истребители-бомбардировщики пропали с радаров в районе Комсомольска-на-Амуре.

Известно, что истребители шли со стороны Охотского моря. В небе были видны объекты, похожие на парашюты, поэтому военные предполагают, что экипажи бомбардировщиков могли катапультироваться. Однако об их судьбе пока ничего не известно, так происшествие случилось всего около часа назад.

В военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу случившееся пока никак не комментируют, отмечая, что разбираются в ситуации.

В ряде СМИ отмечалось, что происшествие случилось с истребителями Су-34. Эти самолеты активно применялись во время операции в Сирии. В частности там воевали лечики, базирующиеся под Комсомольском-на-Амуре на аэродроме Хурба.

- Сейчас известно, что было не два самолета. Пока место их падения не уточняется, но это точно не Комсомольск-на-Амуре. Информация с моделью самолета пока тоже не вполне достоверная, но это точно не Су-34, а машины поменьше, - уточнил источник «КП-Хабарвоск» в силовых структурах.