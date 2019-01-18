2019-01-18T10:44:11+03:00
Происшествия

Военные истребители-бомбардировщики пропали с радаров в Хабаровском крае

О судьбе экипажей пока ничего не известно
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае два военных истребителя-бомбардировщика столкнулись в воздухеВ Хабаровском крае два военных истребителя-бомбардировщика столкнулись в воздухеФото: Борис КОКУРИН
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Источник в силовых структурах сообщил, что сегодня в Хабаровском крае военные истребители-бомбардировщики пропали с радаров в районе Комсомольска-на-Амуре.

Известно, что истребители шли со стороны Охотского моря. В небе были видны объекты, похожие на парашюты, поэтому военные предполагают, что экипажи бомбардировщиков могли катапультироваться. Однако об их судьбе пока ничего не известно, так происшествие случилось всего около часа назад.

В военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу случившееся пока никак не комментируют, отмечая, что разбираются в ситуации.

В ряде СМИ отмечалось, что происшествие случилось с истребителями Су-34. Эти самолеты активно применялись во время операции в Сирии. В частности там воевали лечики, базирующиеся под Комсомольском-на-Амуре на аэродроме Хурба.

- Сейчас известно, что было не два самолета. Пока место их падения не уточняется, но это точно не Комсомольск-на-Амуре. Информация с моделью самолета пока тоже не вполне достоверная, но это точно не Су-34, а машины поменьше, - уточнил источник «КП-Хабарвоск» в силовых структурах.

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