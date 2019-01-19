Спасатели нашли тело еще одного летчика Су-34, упавшего в Татарский пролив

В Хабаровском крае вчера, 18 января в 15:07 произошла авиакатастрофа с участием двух военных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Минобороны сообщило, что самолеты столкнулись крыльями, после чего один из них упал в Татарский пролив. Члены экипажа успели катапультироваться. На месте происшествия вылетели несколько вертолетов Ми-8, Самолет Ан-12 и морские суда.

В первые же часы поисковой операции спасатели подняли на борт одного из пилотов. Его доставили на военный полигон на самолете с военными медиками на борту. После этого было найдено тело еще одного из летчиков. Накануне стало известно, что спасатели нашли тело третьего пилота. Поисковая операция продолжается до сих пор, о судьбе четвертого летчика пока ничего не известно.

А военное следственное управление СК России по Тихоокеанскому флоту возбудил уголовное дело по факту крушения самолетов «Нарушение правил полетов и подготовки к ним».

- Согласно предварительной информации 18 января истребители-бомбардировщики Су-34 войсковой части 77983 выполняли плановые полеты. В результате столкновения два самолета упали в акваторию Японского моря вблизи Татарского пролива. В предполагаемом районе крушения авиационной техники проводятся поисково-спасательные мероприятия, - сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Эксперты пока озвучили три версии случившегося.