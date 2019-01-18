2019-01-18T16:19:03+03:00
Общество

Летчиков Су-34, упавшего в Охотском море, доставили на военный аэродром

Спасатели подняли с моря двух пилотов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Летчиков Су-34, упавшего в Охотском море, доставили на военный аэродромЛетчиков Су-34, упавшего в Охотском море, доставили на военный аэродромФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае в акватории Татарского пролива упал бомбардировщик-истребитель Су-34. Во время выполнения маневра он задел крылом другой самолет той же модели. Экипаж одного из них успел катапультироваться, второй, по предварительным данным долетел до аэродрома в Хурьбе.

Спасатели провели поисковые работы и смогли отыскать двух пилотов. Их погрузили на борт вертолета, а затем доставили на аэродром в Каменный Ручей. Об этом корреспонденту сообщил источник в чрезвычайном ведомстве. По его данным, за летчиками вылетел специальный борт с военными врачами.

- Они успешно долетели до места назначения и уже эвакуировали членов экипажа разбившегося судна на военный аэродром. Им оказывается вся необходимая помощь медиков. О состоянии пилотов пока не сообщается, - говорит источник.

А эксперты тем временем строят предположения, что стало причиной катастрофы. Пока самые очевидные – человеческий фактор и ошибка пилота.

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