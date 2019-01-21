Красный код опасности: На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Институт вулканологии сообщает о том, что Безымянный начал извержение 21 января ранним утром. Специалисты зарегистрировали активность примерно в 4:00 по местному времени. В большей степени удивил масштаб стихийного явления. Как отмечают ученые, мощный пепловый выброс достиг 10 километров над уровнем моря. Сотрудники института отмечают, что пеплопад могли наблюдать жители поселка Ключи, Козыревска, Усть-Камчатска, Усть-Хайюзово и Ичинского. Однако из-за выпавшего снега, пепел дошел не до всех населенных пунктов.

- Безымянный не такой молчаливый, как говорят. Подобные извержения свойственны этому вулкану. Он активен и выбрасывает пепел 1-2 раза в год. На этот раз вся его активность проявилась в юго-восточном направлении — там нет населенных пунктов. По нашим данным, шлейф распространился на северо-запад. Его длина примерно тысяча километров, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юрий Демянчук, начальник Камчатской вулканостанции. -Выброс направился в сторону Магаданской области. В нашем поселке Майский, как говорят местные жители, выпало до трех миллиметров пепла.

Вулкану присвоили красный авиационный цветовой код. Это значит, что пепловое облако может представлять опасность для международных рейсов, чьи самолеты пролетают над Тихим океаном в восточном направлении. Пока, по данным справочной службы аэропорта полуострова, никаких задержек рейсов не было.

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