Волна электронного терроризма докатилась до Хабаровска: эвакуированы школы, торговые центры и мэрия

До Хабаровска докатилась волна угрожающих электронных писем. Неизвестные разослали их в десятки учреждений, заявив, что здания заминированы. Сегодня утром в краевой столице на улице оказались ученики и работники школ и крупных торговых центров, а также сотрудники мэрии.

- Да, действительно, все работники администрации покинули здание после получения такого сообщения, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Светлана Лалетина, начальник управления образования мэрии. - Письма пришли и на адреса школ, расположенных в центре города. Всех эвакуируют согласно правилам. О содержании письма мне детально не известно.

Волна электронного терроризма докатилась до Хабаровска: эвакуированы школы и мэрияФото: Борис КОКУРИН

Информацию подтвердили и в Восточном округе войск Национальной гвардии.

- Пять оперативных групп, в составе которых по 2-3 человека, включая кинологов, уже направлены по адресам, - говорит Анна Бессонова, руководитель пресс-службы Восточного округа войск национальной гвардии. - В общей сложности нам известно о том, что тревожные сообщения поступили в 18 социальных объектов.

Такое элетронное письмо пришло и на почты торговых центров Дом быта и Дом одежды. Всех людей также эвакуировали.

- Мы сами ничего не знаем. Охрана сказала всем выйти на улицу, - говорят сотрудницы торгового центра.

Среди эвакуированной толпы было и руководство.

- Получили информацию по электронной почте о том, что у нас в здании заложена бомба, и что они нас предупреждают. Все работники и посетители покинули здание. Ждем сотрудников экстренных служб, - говорит Анатолий Герасимов, директор ТЦ Дом одежды.

Волна электронного терроризма докатилась до Хабаровска: эвакуированы школы и мэрияФото: Борис КОКУРИН

Волна электронного терроризма докатилась до Хабаровска: эвакуированы школы и мэрияФото: Борис КОКУРИН

Результаты проверки показали, что в здании мэрии никакой бомбы нет. Кинологи продожают работу на других объектах. Вполне вероятно, что это очередная выходка подростков. Напомним, что волна электронного терроризма уже прокатилась по Приморью, Камчатке, Сахалину и ЕАО. Видимо, очередь дошла и до Хабаровска. Не стоит забывать, что телефонный терроризм, ровным счетом, как и электронный - преступление. Злоумышеннику грозит до трех лет лишения свободы.

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