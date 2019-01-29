Олега Гроо отстранили от должности начальника управления дорог Хабаровска из-за уголовного дела

Накануне краевой следственный комитет выступил в суде с ходатайством об отстранении от должности Олега Гроо, начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска. Напомним, что такая инициатива от блюстителей закона была вызвана неспроста. Чиновник стал фигурантом уголовного дела.

По версии правоохранителей, к Олегу Гроо с 2016 по 2018 год периодически обращались представители одного и того же застройщика. Они планировали возведение комплекса жилых домов. Для этого бизнесменам было необходимо разрешение от управления на строительство примыкания к автомобильной дороге. Однако начальник каждый раз отказывал им в этом заявлении. Притом, по информации следователей, предлоги каждый раз были надуманными. Фактически ничего не препятствовало тому, чтобы чиновник подписал документы на согласие.

- В связи с этим у строительной организации могли возникнуть сложности по вводу в эксплуатацию части жилых домов, что привело бы к нарушению прав дольщиков — рассказывает Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - В итоге в отношении 54-летнего начальника управления дорог было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Суд отреагировал на наше ходатайство положительно, и чиновника отстранили от должности.

Олег Гроо свою вину полностью отрицает. Тем не менее, расследование уже находится на финишной прямой. Вскоре все материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Теперь уже экс-чиновнику грозит крупный штраф, а также запрет на работу в муниципалитете.