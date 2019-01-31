Режим ЧС В Хабаровском районе: Фермеры завезли из Приморья ящур

В Приморье в первой половине января зафиксировали вспышку вируса — свиного ящура. Это было 11 января, а сегодня там уже восемь очагов с больными животными. Власти Хабаровского края постарались обезопасить местных жителей от распространения вируса до нашего региона, но их попытки успехом не увенчались.

- Были приняты превентивные меры совместно с сотрудниками управления Россельхознадзора. На границе Приморского и Хабаровского краев был выставлен ветеринарно-полицейский пост. Он работает в круглосуточном режиме. Специалисты досматривают машины, перевозящие подконтрольные госветконтролю грузы, - рассказывает Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края, главный государственный ветеринарный инспектор.

Однако этого оказалось либо недостаточно, либо поставили пост слишком поздно. Вирус все же проник на территорию края. Правда пока не ясно каким путем. Специалисты региональной ветслужбы рассматривают несколько вариантов занесения инфекции, в том числе с кормами. Очаг заболеваемости находится на одной из площадок ТОСЭР, в крупном свиноводческом комплексе Скифагро-ДВ, что расположен в Ильинке.

- Информация о подозрении на заболеваемость к нам поступила 28 января. Пробы были отобраны дважды. Они подтвердили диагноз – ящур типа «О». На данный момент клинические признаки выявлены у 159 особей свиней. Но чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости, уничтожить придется все поголовье. Это около 1700 особей, - уточнил Николай Постоев.

Специалисты уже заказали 39 тысяч доз вакцины. Их доставят из Владимировской области, где изготавливают медикаменты от выявленного типа ящура. Привезти их в наш регион должны в течение ближайших дней. Вакцинировать будут свиней в самом Хабаровске и районе. Прививки также получат животные из Бикинского района и имени Лазо. Так как они находятся в районе трассы «Уссури», как раз там и проходит путь из Приморья в Хабаровский край.