2019-01-31T12:30:09+03:00
Здоровье

Ящур в Хабаровском крае: как защитить себя от вируса

Специалисты рассказали о симптомах и мерах профилактики заболевания
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Ящур в Хабаровском крае: как защитить себя от вирусаЯщур в Хабаровском крае: как защитить себя от вирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском районе сегодня ввели режим ЧС из-за вспышки вируса ящура, который неустановленным путем завезли в наш регион из Приморья. Естественно, когда только стало известно об аналогичной ситуации в соседнем крае, а это было 11 января, на границе между регионами поставили ветеринарно-полицейский пост. Эксперты осматривали машины, чтобы не допустить ввоза зараженной продукции в Хабаровский край. Но что-то пошло не так. Вирус все же добрался до нас

Единственный очаг вируса ящура в Хабаровском крае находится в Ильинке. На площадке ТОСЭР Скифагро-ДВ. Заражено порядка 160 свиней, но уничтожить придется все поголовье, а это не меньше 1 тысячи 700 голов. Вирус может сохраняться на одежде фермеров и шерсти животных до месяца.Он легко распространяется, поэтому за здоровьем сельскохозяйственных животных, если вы содержите их, стоит понаблюдать.

- У свиней и другого скота появляется хромота, начинается дрожь в конечностях и повышается температура тела. Они отказываются от пищи, - рассказывает о симптомах среди животных Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края, главный государственный ветеринарный инспектор.

Но, несмотря на то, что вирус считается свиным ящуром, опасаться стоит и людям. Ведь заразиться может и человек, при условии, что в пищу будет употребляться свежее молоко или масло. А также при контакте с парным мясом. Да, кипяток уничтожает вирус, но во время процесса готовки, так или иначе человек трогает мясо голыми руками.

Не стоит покупать мясо у, так называемых, частников и в несанкционированных местах. Всегда лучше подстраховаться и попросить у продавца показать документы, которые подтверждают безопасность их продукции, - добавил Николай Постоев.

А медики, тем временем, в первую очередь советуют часто мыть руки, особенно, если вы работаете на сельхозпредприятии, имеете свой скот или контактируете с фермерами. Если избежать заражения не удалось, заниматься самолечением совсем не лучшая идея.

- У человека симптомы в первый день болезни похожи на обычный грипп: повышение температуры, слабость в теле, мышечные и поясничные боли. Ощущение, что тебя ломает. А вот на второй день уже появляется поражение слизистой оболочки рта, как и у животных. Потом на лице, руках и глазах появляется сыпь. Во рту - сильное жжение и боль, больно есть и глотать, - объясняет Галина Аристова, начальник отдела исполнения полномочий в сфере охраны здоровья администрации Хабаровска.

При малейшем подозрении на ящур, стоит немедленно обратиться к врачу. Но пока, к счастью, в Хабаровском крае не зарегистрировано ни одного случая обращения с подозрением на этот вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что нужно знать о маммографии и зачем она нужна?
Эксперты ВТБ Медицинское страхование продолжают рассказывать об основных профилактических обследованиях, включенных в программу первого этапа бесплатной диспансеризации населения, которую каждый может пройти по полису ОМС
Более 600 человек за неделю покусали клещи: Где в Хабаровске окажут помощь
В Хабаровском крае продолжается опасный сезон. Перед выездом на природу в жаркие выходные «вооружитесь» полезными советами и нужными адресами на случай, если во время лесной прогулки на вас нападет клещ
Лечение начинается с комфорта
Высокотехнологичные и эксклюзивные методы лечения, персонифицированное лечение и создание комфортных условий для своих пациентов — успех популярности гастроэнтерологического отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск - 1 ОАО «РЖД»
Новости 24
Переправу Ванино-Холмск закрыли 31 января из-за непогоды
Поправки губернатора в Устав Хабаровского края отклонили во втором чтении законопроекта
Юные пловцы Хабаровского края взяли 15 золотых медалей на всероссийских соревнованиях
Мэр Хабаровска потребовал от заместителей отрабатывать обращения горожан не из кабинета
Комсомольскую трассу открыли для движения автобусов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае поймали серийного грабителя магазинов
Беспардонный экскаваторщик искал металл в заповеднике Хабаровского края
Жители Хабаровска сдали на переработку более тонны батареек
Вакцинация против клещевого энцефалита в Хабаровске стартует 1 февраля
В Хабаровске вспомнят о земляках, погибших в Афганистане
Запись в первый класс в Хабаровске: для родителей работает «горячая линия»
В Хабаровском крае расскажут, как войти в «Кадровый потенциал»
На Сахалине десятки рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, доставили на берег
О реальном улове рыбопромышленники в Хабаровском крае решили умолчать
На улице Армавирской в Хабаровске временно закроют проезд
В Хабаровске посадят сотни тысяч цветов
Скорая помощь в Хабаровске не доехала до пациента из-за аварии
Пик заболеваемости пневмонией проходит в Хабаровском крае
Два дома на улице Ворошилова в Хабаровске остались без холодной воды