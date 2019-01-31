Ящур в Хабаровском крае: как защитить себя от вируса

В Хабаровском районе сегодня ввели режим ЧС из-за вспышки вируса ящура, который неустановленным путем завезли в наш регион из Приморья. Естественно, когда только стало известно об аналогичной ситуации в соседнем крае, а это было 11 января, на границе между регионами поставили ветеринарно-полицейский пост. Эксперты осматривали машины, чтобы не допустить ввоза зараженной продукции в Хабаровский край. Но что-то пошло не так. Вирус все же добрался до нас

Единственный очаг вируса ящура в Хабаровском крае находится в Ильинке. На площадке ТОСЭР Скифагро-ДВ. Заражено порядка 160 свиней, но уничтожить придется все поголовье, а это не меньше 1 тысячи 700 голов. Вирус может сохраняться на одежде фермеров и шерсти животных до месяца.Он легко распространяется, поэтому за здоровьем сельскохозяйственных животных, если вы содержите их, стоит понаблюдать.

- У свиней и другого скота появляется хромота, начинается дрожь в конечностях и повышается температура тела. Они отказываются от пищи, - рассказывает о симптомах среди животных Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края, главный государственный ветеринарный инспектор.

Но, несмотря на то, что вирус считается свиным ящуром, опасаться стоит и людям. Ведь заразиться может и человек, при условии, что в пищу будет употребляться свежее молоко или масло. А также при контакте с парным мясом. Да, кипяток уничтожает вирус, но во время процесса готовки, так или иначе человек трогает мясо голыми руками.

Не стоит покупать мясо у, так называемых, частников и в несанкционированных местах. Всегда лучше подстраховаться и попросить у продавца показать документы, которые подтверждают безопасность их продукции, - добавил Николай Постоев.

А медики, тем временем, в первую очередь советуют часто мыть руки, особенно, если вы работаете на сельхозпредприятии, имеете свой скот или контактируете с фермерами. Если избежать заражения не удалось, заниматься самолечением совсем не лучшая идея.

- У человека симптомы в первый день болезни похожи на обычный грипп: повышение температуры, слабость в теле, мышечные и поясничные боли. Ощущение, что тебя ломает. А вот на второй день уже появляется поражение слизистой оболочки рта, как и у животных. Потом на лице, руках и глазах появляется сыпь. Во рту - сильное жжение и боль, больно есть и глотать, - объясняет Галина Аристова, начальник отдела исполнения полномочий в сфере охраны здоровья администрации Хабаровска.

При малейшем подозрении на ящур, стоит немедленно обратиться к врачу. Но пока, к счастью, в Хабаровском крае не зарегистрировано ни одного случая обращения с подозрением на этот вирус.