В Хабаровске откроется Школа Урбанистики

Строительством и передачей объекта городу займется федеральный девелопер «ТАЛАН», стоящий в 14 городах России.

Разработка общественно проекта приурочено к строительству жилого комплекса в районе ГУПРовского городка, где к 2025 году на месте старых домов появятся жилые дома с благоустроенной территорией и коммерческими площадями.

Строительство нового объекта в центральной части Хабаровска является значимым событием. Компания «ТАЛАН» считает, что проект должен вписываться в общие планы развития городской среды, принимать и реализовывать функции, полезные всему району и городу. Какие - предстоит определить самим хабаровчанам. Для этого в Хабаровске 9 февраля откроется школа-экспедиция, где каждый желающий может пройти обучение и грамотно оформить свои предложения к развитию города.

В рамках исследования потенциала Хабаровска и его жителей девелоперская компания “Талан”, всероссийская сеть Центров прикладной урбанистики и Открытый Университет интеллектуального развития человека изучили мнения хабаровчан, чтобы выяснить основные проблемы города по мнению жителей.

Традиционно наиболее значимой для горожан является проблема качества дорог и пешеходных путей (23%), на втором месте проблемы недостатка мест для культурного досуга и отдыха (19,5%), проблемы экологии и природного каркаса города (16,1%), городской эстетики (уличная реклама, фасады и пр - (12,2%), выделяются горожанами в третью очередь.

Далее по убыванию следуют: проблемы сохранения архитектурного наследия и исторической памяти (8,3%), недостаток социальных учреждений и проблемы городского диалога между властями и горожанами (7,7% и 7,3%), наименее значима для горожан в целом проблема развития малого и среднего бизнеса (5%).

Дмитрий Щербаков - главный редактор информационно-аналитического агентства «East Russia»:

- Скажи пожалуйста, что тебя раздражает в Хабаровске?

- Как человека, который работает допоздна, раздражает, что очень много предприятий, оказывающих услуги, в том числе по питанию, маловато. И в городе очень мало того, что работает круглосуточно: мало аптек, круглосуточных ТЦ. Вся жизнь к ночи замирает, это не очень удобно. Не хватает комплексного огромного пространства, где от кино до получения услуг для бизнеса получить в одном месте - такого нет. Есть мелкие точки, по всей стране развивается, но прямо предоставление всех услуг - нет. Учитывая то, что с парковками тоже начинаются проблемы в Хабаровске, хочется не ездить по всему городу, а решить все вопросы в одном месте.

Светлана Леонидовна Жукова - Председатель Союза деловых женщин:

- Есть ли проблемы, которые до сих пор не озвучены, в Хабаровске, в крае, которыми нужно было бы заниматься? Что можно было бы посоветовать администрации города, края, думе?

- Нужно сориентировать всю социальную сферу на семью, как целостную ячейку общества. Мне кажется, должна быть сеть семейных спортивных клубов. Сейчас у нас все разрознено - папа пошел качаться в качалку, мама пошла на фитнес, а ребенок сидит за компьютером. Не все клубы имеют семейную направленность. А вот индустрия отдыха уже изменилась. Многие развлекательные центры ориентированы на семейный отдых, полезный и интересный взрослым и детям. Мне кажется, времяпрепровождение детей и родителей должно быть, как можно более продуктивным и долгосрочным. Нужно изменить практику, что родитель сдал ребенка в детсад или школу, и видит его потом 5 минут в день перед сном. Многие школы сейчас тоже внедряют проектную деятельность, которая ориентирована на взаимодействие с родителями. И конечно нельзя обойти вниманием, то что касается придомового окружения, оно тоже должно отвечать всем требованиям организации семейного досуга.

Исследователи и наставники проекта – Центр прикладной урбанистики. Это независимая сеть экспертов и городских сообществ, объединенных целью развития городов страны силами самих городов. Идеолог и основатель Центра - преподаватель МГУ, эксперт Школы Сколково, Святослав Мурунов.

Российский девелопер «Талан» — компания, которая строит и проектирует современное жильё в 14 городах России. Большое внимание в проектах уделяется архитектуре, дизайну, авторскому благоустройству, техническим новшествам и культурному окружению. Кроме того, для компании важно комплексное развитие территории, а в большем масштабе — причастность к строительству новых современных городов.

Лекции и семинары в школе-экспедиции:

9 февраля с 10:00, бизнес-инкубатор Тихоокеанского государственного университета.

10 февраля, с 10:00 «Точка кипения», ул. Муравьева-Амурского, 33

Участие бесплатное.

Регистрация доступна на сайте талан.рф по ссылке.