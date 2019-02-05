Какие варианты платы за вывоз мусора возможны в Хабаровском крае?

Власти Хабаровского края решили не рубить сгоряча и отложили вступление в мусорную реформу. Такая возможность была представлена регионам России буквально за несколько дней до момента икс – новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вступили в силу с 1 января. Однако рано или поздно вывоз мусора выбьет себе отдельную строку в квитанциях за «коммуналку». Как это будет выглядеть в Хабаровском крае – в материале «КП».

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Для начала еще раз вспомним: что за зверь такой – мусорная реформа. Как и ко всему неизведанному, к ней люди относятся с осторожностью. Подавляющее большинство россиян узнали о реформе с позиции «появится новая строчка в квитанциях за коммунальные услуги». А такие новости всегда неприятны.

Да, вывоз мусора теперь войдет в состав платы за коммунальные услуги, но дело в том, что ранее за эту услугу мы тоже отдавали свои кровные. Отдельной строки в квитках не было, избавление нас от отходов входило в состав платы за содержание жилого помещения, которую устанавливают либо сами жильцы на собрании собственников, либо местные власти.

При этом, когда край войдет в реформу, услуга по обращению с ТКО будет исключена из перечня жилищных услуг. Платить дважды не придется.

Дальше. Со вступлением в реформу, заведовать мусором будет одна компания, так называемый региональный оператор. Он будет обязан свозить отходы только на аккредитованные полигоны из специального реестра. А в Хабаровском крае их всего два – в районе имени Лазо и возле города Советская Гавань.

- С местными администрациями сейчас ведется работа, чтобы придать юридический статус местам, куда исторически жители сел, поселков выбрасывали мусор. Это будут площадки для временного складирования отходов с последующей их рекультивацией, - рассказал Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.

За этот год в регионе предстоит аккредитовать 80 площадок под работу с отходами. В будущем на них могут возвести объекты для сортировки, переработки и захоронения мусора.

Глобальная цель реформы – привить россиянам новую бытовую культуру и «прибраться» как в мусорной сфере, так и в населенных пунктах. Также в идеале приучить людей к раздельному сбору отходов.

ДЕНЬГИ НА МУСОР

Самый щепетильный вопрос – плату за вывоз мусора – мы рассмотрим подробнее. Какие варианты существования этой услуги в наших квитанциях за «коммуналку» в принципе возможны?

Всего их два: взимать плату за вывоз мусора по количеству прописанных в квартире или частном доме людей, либо с квадратного метра. В прошлом году, когда регион судорожно готовился к вступлению в реформу, был принят первый вариант и даже установлен норматив: на одного проживающего в многоквартирном доме приходилось бы 22,6 килограмма в месяц, для коттеджей и частных домов этот показатель другой - 26,17 килограмма мусора. Однако такое решение вызвало много споров.

- Гражданам, которые проживают в больших коттеджах, пришлось бы достаточно много платить за вывоз мусора при таком варианте. Я считаю, что вопрос нужно вынести на публичное обсуждение, - отметил господин Тюрин.

Также был выбран и тариф, причем для разных районов стоимость вывоза отличалась. В краевой столице, Комсомольске, Хабаровском и имени Лазо районах плата составила бы 4386,59 за тонну. Для Чегдомына и Новоургальского городского поселения был установлен тариф в размере 2774,72 рубля. Жители остальных поселений платили бы по 379,62 рубля. Прежняя схема оставалась в Гвасюгах, Сукпае и Долми.

Пока власти Хабаровского края до конца не определились, как будет выглядеть эта история. Не исключено, что два варианта будут сосуществовать одновременно в пределах одного региона, как это происходит, например, в Самарской области. Так или иначе, Хабаровскому краю еще есть время подумать до вступления в мусорную реформу.