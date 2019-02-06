Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Хабаровском крае

Трагедия произошла в селе Бриакан в районе имени Полины Осипенко. Мать с тремя малолетними детьми 2012, 2015 и 2016 года рождения жила в деревянном трехквартирном бараке, соседей у них не было. По словам женщины, поздно вечером она уложила ребятишек и вышла в магазин неподалеку.

- Мать, по ее словам, вернулась примерно через полчаса и еще на подходе к дому увидела, что строение все охвачено огнем, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Она кинулась в дом и вынесла оттуда двоих детей, но, к сожалению, их спасти не удалось. Позднее, в ходе тушения пожара, было обнаружено тело третьего погибшего ребенка.

По словам пожарных, сообщение, что в Бриакане горит дом поступило к ним поздно ночью, к моменту прибытия команды на место происшествия огонь был настолько силен, что спасти строение не представлялось возможным – оно выгорело дотла.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели государственного пожарного надзора. Их задача установить причины возгорания. Также в село выехали специалисты краевого следственного управления – следователи и криминалисты.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту гибели во время пожара трех человек возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. – рассказал Илья Гудков, пресс-секретарь СУ СК России по Хабаровскому краю. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

По статистике регионального МЧС большинство возгораний в частных домах происходит из-за неаккуратного обращения с огнем, коротких замыканий электросети и печного оборудования.

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