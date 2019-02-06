2019-02-06T05:53:04+03:00
Происшествия

Трое детей погибли во время пожара в частном доме в Хабаровском крае

Мать вышла в магазин, оставив малышей одних, когда вернулась, строение уже полыхало вовсю
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
В Хабаровском крае во время пожара в частном доме погибли трое детейВ Хабаровском крае во время пожара в частном доме погибли трое детейФото: Юлия ДУБИНА
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в селе Бриакан в районе имени Полины Осипенко. Мать с тремя малолетними детьми 2012, 2015 и 2016 года рождения жила в деревянном трехквартирном бараке, соседей у них не было. По словам женщины, поздно вечером она уложила ребятишек и вышла в магазин неподалеку.

- Мать, по ее словам, вернулась примерно через полчаса и еще на подходе к дому увидела, что строение все охвачено огнем, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Она кинулась в дом и вынесла оттуда двоих детей, но, к сожалению, их спасти не удалось. Позднее, в ходе тушения пожара, было обнаружено тело третьего погибшего ребенка.

По словам пожарных, сообщение, что в Бриакане горит дом поступило к ним поздно ночью, к моменту прибытия команды на место происшествия огонь был настолько силен, что спасти строение не представлялось возможным – оно выгорело дотла.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели государственного пожарного надзора. Их задача установить причины возгорания. Также в село выехали специалисты краевого следственного управления – следователи и криминалисты.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту гибели во время пожара трех человек возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. – рассказал Илья Гудков, пресс-секретарь СУ СК России по Хабаровскому краю. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

По статистике регионального МЧС большинство возгораний в частных домах происходит из-за неаккуратного обращения с огнем, коротких замыканий электросети и печного оборудования.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В центре Хабаровска сгорел барак

Погибла женщина, еще восемь жильцов успели выбежать на улицу и теперь остались без дома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жильцы сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу: «Нас с нижней квартирой разделяла буквально фанерка»
Чтобы увеличить высоту потолков, американец, владевший до дочери Башмета квартирой на 5-м этаже, убрал весь потолок, в том числе и жаропрочный слой. И эту перепланировку признали законной [видео]
Новости 24
Губернатор Хабаровского края выяснит, как обстоят дела со здравоохранением и охраной природы в районах региона
В Хабаровске ищут волонтеров для «WorldSkills»
Пенсионерка из ЕАО хотела продать квартиру, а в итоге лишилась денег
Военные впервые покорили гору Ко в Хабаровском крае
В Хабаровске поймали «бесшумного» угонщика, который несколько лет крал дорогие иномарки при помощи сканера
Сейф с дневной выручкой из Центрального рынка украл безработный в Хабаровске
В Хабаровском крае почти 30 вагонов, набитых углем, сошли с рельсов
Пожар в цеху в Хабаровском районе: огонь охватил базу по производству пластиковых окон
Из-за малоснежной зимы «Лыжню России» перенесли из Хабаровска в Комсомольск
Погода в Хабаровске на 6 февраля 2019 года: днем до -20 градусов, без осадков
В Хабаровск приехал первый в стране космический парк
У студентов из Хабаровского края есть возможность стать госслужащими
Новую профессию перед пенсией смогут получить жители Хабаровского края
В Хабаровске в разгар ЧС из-за ящура нашли мясо без документов
На капитальный ремонт садика в пригороде Хабаровска выделят 30 миллионов рублей
Прокуратура Камчатки настаивает на поднятии затонувшего в заливе судна
На Камчатке изолировали школьницу, вымогавшую у знакомой деньги
Вас в прокуратуру вызывают: На Камчатке руководителей детских садов запугивали мошенники
Матч «Амур» - «Северсталь» 4 февраля: хабаровчане снова проиграли
Хабаровские гимнастки покорили Город Ангелов
«Вор-карманник» обокрал женщину в одном из магазинов Хабаровска
В Хабаровском крае становится все больше больных гриппом и ОРВИ
Лжепочтальон из Комсомольска-на-Амуре обманула 93-летнюю пенсионерку
Свидание со знакомой из интернета закончилось для хабаровчанина угоном машины
Одиннадцать домов в Хабаровске остались без холодной воды из-за коммунальной аварии