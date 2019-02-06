2019-02-06T05:16:11+03:00
Происшествия

Пожар в бараке в центре Хабаровска: один человек погиб, восемь жильцов остались без дома

Огонь бушевал на 200 квадратных метрах [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Пожар в бараке в центре Хабаровска: один человек погибПожар в бараке в центре Хабаровска: один человек погибФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Ночью 6 февраля в центре краевой столицы по улице Карла Маркса загорелся двухэтажный деревянный дом. Пламя занялось на первом этаже барака и мгновенно охватило здание, фактически уничтожив его. Жертвой пожара стала, предположительно, женщина.

Вызов поступил, как сообщили в пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, в 02:21 часа ночи. Прибывшие на место пожарные нашли источник возгорания – он находился в одной из квартир первого этажа. По деревянным конструкциям огонь распространился моментально и перекинулся на крышу, из-за чего кровля частично обрушилась. До этого момента дом успели покинуть восемь человек, а проживало в нем девять.

Пожар в бараке в центре Хабаровска: один человек погиб Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар в бараке в центре Хабаровска: один человек погибФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На разведку в пылающий барак отправились сотрудники газодымозащитной службы. К сожалению, они нашли, труп. Достоверно установить пол погибшего человека не удалось – тело сильно обгорело. Предположительно, это была женщина.

Огонь успел разгуляться на площади в 200 квадратных метров. 4,5 часа потребовалось пожарным, чтобы укротить пламя. Сейчас огнеборцы проливают и разбирают конструкции дома.

Пожар в бараке в центре Хабаровска: один человек погиб.Ульяна КОСКИНА

Пожар в бараке в центре Хабаровска: один человек погиб Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар в бараке в центре Хабаровска: один человек погибФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Всего на месте работало 12 единиц техники и 45 человек личного состава. Следователи и Госпожнадзор проводят проверку и выясняют причины пожара, - отметили в ведомстве.

Еще до пожара дом был признан аварийным, всех жильцов должны были расселить. Теперь барак непригоден для жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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