2019-02-06T08:57:40+03:00
Происшествия

Следователи выясняют, кто виновен в смерти женщины, погибшей при пожаре в центре Хабаровска

Оперативники намерены выяснить причину, по которой барак практически полностью погорел
Элина ОГАНЕСЯН
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Следователи выясняют, кто виновен в смерти женщины, погибшей при пожаре в центре ХабаровскаСледователи выясняют, кто виновен в смерти женщины, погибшей при пожаре в центре ХабаровскаФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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Напомним, сегодня в Хабаровске пожарные тушили деревянный двухэтажный дом, расположенный в центре города. Огонь к тому времени успел рагуляться на площади более 200 квадратных метров. Восьми жильцам удалось вовремя эвакуироваться из здания. В итоге они остались живы, но без крова. К сожалению, девятому жильцу – женщине 1989, спастись не удалось. Она сгорела заживо. Спасатели, прибывшие на место, даже не могли определить пол погибшей из-за ожогов.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания, точное количество пострадавших, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также ответили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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