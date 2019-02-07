Женщина-полицейский избила девочку из-за щенка-корги без намордника в Хабаровске

В Хабаровске 14-летнюю девочку ударили и прилюдно обматерили из-за маленькой собачки без намордника. В тот злополучный день подросток гуляла с вельш-корги - собакой своей сестры - возле дома, как делала это всегда. Спальный район, хорошая погода. Ничего не предвещало беды.

Когда пришло время возвращаться домой, девочка укоротила поводок Софи (так зовут питомца) и пошла в сторону многоэтажек.

- Лиза захотела сходить в магазин, а у собаки замерзли лапки, и она стала тянуть ее домой. Путь лежит через пригорок у стадиона школы, где катались дети. Там стояли две женщины и ребенок около двух лет в коляске. Они и напали на дочку, когда мой ребенок с щенком проходили мимо, - рассказывает о произошедшем Анжела, мама 14-летней девочки.

Две эти женщины уже позже объясняли полицейским, что защищали своего малыша в коляске. Однако Анжела утверждает, что корги - спокойная и любвеобильная собака - даже не гавкала. Но, очевидно, родительница углядела нечто угрожающее в миниатюрном щенке.

- Софи просто бежала мимо на коротком поводке. Женщину возмутило, что собака была без намордника, да еще и прогуливается в общественном месте, где, по ее словам, выгул собак запрещен. В этот момент Лиза остановилась. Я считаю, что это было роковой ошибкой, пройди дочка мимо, ничего бы не было, - уверенна Анжела. – Она спросила у женщины, почему та так грубо разговаривает. Лизе стало стыдно, что на нее кричат. А в ответ? «Ты че сказала?». И дальше маты, а потом она стала толкать ребенка в плечо со словами: «Пошла вон отсюда со своей собакой».

Лиза, как говорит мама, девочка стеснительная. Она – двойняшка, родилась второй, а как часто бывает у таких братьев и сестер, тот, кто младше, обычно скромнее, податливее и слабее. Да и воспитание отцом, военным летчиком, дает о себе знать. Лиза робко стояла и не понимала, чем заслужила такое отношение: взрослая женщина обматерила, толкнула и пнула ногой. Правда, пнуть она хотела собаку, но удар пришелся на Лизу, за которую быстро шмыгнула напуганная Софи.

- Она пришла домой, позвонила сестре и сказала: «Из-за твоей собаки меня тетя избила». Старшая дочь сказала вернуться и сфотографировать женщину, которая это сделала. - продолжает мама девочки.

И тут начался второй раунд этой неравной битвы. Но в роли «соперницы» выступала уже мама той женщины, обругавшей ребенка. Она требовала не снимать ее, а потом, как рассказывает Анжела, схватила подростка за руку и стала заламывать кисть, чтобы вырвать телефон. Добившись своего, она разбила гаджет о стоящий рядом колодец.

- Я дома сидела, ни о чем не подозревала, как вдруг приходит Лиза. Ревет, руки все трясутся и сквозь слезы говорит: «Меня из-за Софи на школе побили. Телефон разбили. Вот посмотри», - с содроганием в голосе вспоминает Анжела тот день.

Накинув куртку, на бегу надевая обувь и шапку, женщина выскочила на улицу. Следом за ней побежал сын, он и вызвал полицию.

- Я стала спрашивать почему они мою дочь трогали, кто им дал право трогать несовершеннолетнего ребенка, почему так разговаривали с ней. А они в магазин зашли, - добавила Анжела.

До приезда полиции мама подростков караулила женщин у входа. А потом случилось то, чего не ожидал никто. Стражи правопорядка взяли с двух хабаровчанок показания и отпустили, а звонивших отвезли в отдел. Там же выяснилось, что одна из обидчиц работает в полиции, только сейчас находится в декрете по уходу за ребенком. Женщина испугалась, что из-за погон даме может все сойти все с рук. А потом и вовсе узнала, что мама и ее дочь написали встречное заявление, что, якобы, Лиза науськивала Софи напасть на ребенка этих женщин.

В полиции, тем временем, заверили, что разберутся в деле беспристрастно.

- Закон един для всех. Неважно сотрудник ты полиции или нет, - строго уверяет Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю. – Будет проводиться служебная проверка. Все обстоятельства конфликта, участницей которого стала сотрудник органов внутренних дел, тщательно изучат. Ее действия получат принципиальную оценку. Кроме того, в случае установления недопустимых для полицейского действий, будет решаться вопрос о ее привлечении к строгой дисциплинарной ответственности.

Сотовый телефон подростка уже изъяли следователи. Он служит вещественным доказательством. К счастью, при падении пострадал только экран. Всю необходимую информацию оттуда можно изъять. И, если вину сотрудницы полиции удастся доказать, ей грозит, как минимум, увольнение, не говоря уже об административном или уголовном наказании. Мама пострадавшей девочки уже записалась на примем к детскому омбудсмену.

«КП-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.