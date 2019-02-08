Делом об избиении ребенка женщиной-полицейским займется следственный комитет

8 Февр. 09:48 2019-02-08T09:48:30+03:00

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В Хабаровске 14-летняя девочка стала участницей конфликта с двумя взрослыми женщинами. Подростка обматерили, толкнули в плечо и пнули, когда та гуляла с щенком своей сестры. Шестимесячная корги Салли была без намордника, что и стало причиной раздора. Женщины сделали подростку замечание, а уже потом пустили в ход физическую силу.

Примечательно, что одна из женщин сотрудница в полиции, но сейчас находится в декретном отпуске. Полицейские уже начали проводить внутреннюю проверку. Женщине грозит увольнение. А следователи только сейчас заинтересовались историей, хотя история произошла 1 февраля.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Между женщинами и хозяйкой собаки возник конфликт, в ходе которого взрослые применили к девочке-подростку физическую силу, причинив ссадину и ушибы руки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. А мама ребенка уже сходила на прием к детскому омбудсмену. Она переживает, что из-за наличия погонов у одной из обидчиц, дело могут спустить на тормозах.

ИСТОЧНИК KP.RU