80-летнюю пенсионерку подозревают в убийстве дворника в пригороде Хабаровска

УБИЛА И РАСФАСОВАЛА

Тихий советский дворик, окруженный отстроенными в 80-годы пятиэтажками в поселке Березовка, квартал 40 лет Октября. Недавно всех его обитателей потрясло страшное преступление – дети, играя на улице, нашли под теплотрассой настоящую человеческую руку, ее таскали бродячие собаки. Чуть позже вызванные из Хабаровска следователи обнаружили расчленённое топором мужское тело. Разрубленный на части человек был расфасован в мешки для мусора - часть их стояла у местной помойки, внутренние органы были брошены в мусорные ящики. По отпечаткам пальцев удалось установить, что жестоко убитый мужчина был местным дворником. Он недавно приехал из Украины, работал в местной «управляйке» с осени прошлого года, улицу убирал исправно, хотя и выпивал иногда. Именно поэтому в компании не удивились, когда в один из дней он не вышел на работу. Мол, бывает, дело житейское. Однако не вышел он и на следующий день, а потом прогремела новость – убит и расчленен. Подозреваемого искали недолго. Им оказалась восьмидесятилетняя пенсионерка – баба Соня (имя изменено - ред.). Удивить это могло бы многих, но не местных жителей – если кого и подозревать, утверждают соседи, то только ее.

Подозреваемая в убийстве живет в этих пятиэтажках с 80 годов, за это время, вспоминают соседи, здесь было несколько случаев пропажи людейФото: Борис КОКУРИН

ЗЛАЯ БАБУШКА

Если послушать соседей, страшнее бабы Сони человека во дворе не было. Высокая, крепкая, несмотря на преклонный возраст. Один из мужчин описывал, как она во время ремонта легко и не напрягаясь, выносила из своей квартиры тяжелый чугунный семисекционный еще советский радиатор парового отопления, таскала на плече мешки с картошкой. Много лет отдавшая тяжелой физической работе, пенсионерка добродушным нравом не отличалась.

- Я вообще не помню ее трезвой, - рассказывает мужчина попросивший не называть его имя. –Каждый день выпившая, постоянно с перегаром, злая. В местном магазинчике встретил ее, она покупала три литровых бутылки водки – только пенсию получила. Брала одну водку, даже закуски не купила. Что она кушала? Говорят, сын ей что-то привозил, но тут я утверждать ничего не берусь. Вздорная, готовая накричать в любую минуту, скандальная. Все дети ее во дворе боялись. Да что дети, я сам пытался ее избегать. Помню, она меня затопила, так пришла, грязно ругалась, будто это мы виноваты. И вообще она постоянно матом всех крыла. Одно слово – злая бабка.

Та самая помойка где нашли расфасованное по мешкам тело несчастного дворникаФото: Борис КОКУРИН

ЛЮСТРА ТРЯСЛАСЬ, КОГДА РУБИЛА

Преступление, по словам местных жителей, баба Соня совершила ночью. Примерно в два часа из ее квартиры раздались мощные удары, которые разнеслись по всему подъезду. Как будто что-то рубили на полу. Потом все затихло.

- У меня аж люстра на потолке запрыгала, - продолжает рассказ мой собеседник. – До того сильные удары были. Такое ощущение, что дрова дома рубила. Потом тишина. Потом через две минуты еще несколько ударов. Мы проснулись, но все вроде затихло. И она никуда не выходила – у нее дверь железная, услышали бы. На следующий день в девятом часу вечера в пол что-то снова долбило. Долго, около часа. Что это было, мы потом поняли, когда услышали про убийство. Ночью, видимо, вынесла тело. Случилось это 29 января, тридцатого нашли мешки, тридцать первого к ней уже пришли из полиции. Ломились к ней в дверь. Сначала не открывала.

Как утверждают местные жители, несчастный дворник, скорее всего, снимал у бабы Сони комнату. Накануне убийства они выпивали – его видели, когда он бегал в магазин. Потом из-за двери была слышна ругань. Затем его убили, разделали и выбросили на помойку.

За зеленой металлической дверью и живет баба Соня, соседи вспоминают сто в день убийства у них на потолке люстра ходуном ходилаФото: Борис КОКУРИН

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

По мнению жителей подъезда, дворник – это не единственная жертва подозреваемой в убийстве пенсионерки.

- В 2013 году у нее стала жить еще какая-то пенсионерка, - делится подробностями сосед. – Вроде бы та продала квартиру и встала к нашей бабке на постой, чтобы затем уехать в другой регион. Женщина была с деньгами. Жили они вместе, а потом постоялица неожиданно исчезла. Ее искала полиция, приходили к Соне даже нашли какие-то пятна на полу похожие на кровь. Но тогда доказать ничего не смогли. Кстати поэтому, как только нашли убитого дворника первым делом пошли к ней. Ох и досталось следователям, когда ее выводили. Он была в белье, по обыкновению пьяная. Ругалась как сапожник, когда ее просили одеться.

Также вспоминают еще один случай пропажи человека в злополучном подъезде. Здесь несколько лет назад исчезла девочка. Ее так и не нашли. Но связано ли это с бабой Соней, неизвестно. Теперь со всем этим предстоит разобраться следователям. В краевом следственном управлении данное дело пока никак не комментируют. Подозреваемая в жестоком убийстве находится в хабаровском СИЗО №1, с ней работают специалисты. По неофициальной информации, в деле не все так однозначно, как предполагают соседи.

Расследование началось после того, как во дворе дети нашли отрубленную человеческую руку - с ней играли собакиФото: Борис КОКУРИН

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кстати, это не единственный случай, когда пенсионеров признают виновными в жестоких убийствах. В Хабаровске в августе прошлого года 62-летняя пенсионерка убила и расчленила «болгаркой» своего сына. Убийство было совершено в состоянии аффекта – тот пьяным издевался над матерью. В ноябре в Ростове-на-Дону пенсионерка из-за квартиры зарубила топором мужа, невестку и маленького внука. А в Санкт-Петербурге 67-летняя бабушка «божий одуванчик» убила десять человек.