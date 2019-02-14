2019-02-14T07:14:18+03:00
Происшествия

Убила, но не ела: в следственном комитете опровергли слухи о каннибализме хабаровской бабы Сони

Также следователи не подтвердили информацию о том, что во время задержания старуха раскидала пятерых полицейских
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Именно на этой помойке нашли расчлененного дворникаИменно на этой помойке нашли расчлененного дворникаФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Чем дальше, тем больше слухов появляется о подозреваемой в жестоком убийстве дворника 80-летней старушке, проживавшей в пригороде Хабаровска. С каждым днем история обрастает новыми подробностями, буквально на следующий день после публикации в «Комсомольской правде» несколько изданий сообщили, что баба Соня не только расчленила несчастного дворника, но и якобы положила части его распотрошенного тела в холодильник для того, чтобы съесть.

- Мы эту информацию не подтверждаем, - прокомментировала Галина Трофимова, сотрудник пресс-службы СУ СКР по Хабаровскому краю. – Никого она не ела и не собиралась есть. Также не соответствует действительности то, что якобы она при задержании раскидала пятерых полицейских. Сами подумайте, какой бы силой не обладала 80-летняя женщина, справиться сразу с пятью стражами порядка она навряд ли смогла бы. Все это из области фантастики.

Напомним, что 80-летнюю бабу Соню, проживавшую в пригороде Хабаровска, обвиняют в жестоком убийстве местного дворника, снимавшего у нее комнату. В ночь с 29 на 30 января старушка, из-за внезапно возникшей во время совместной попойки ссоры, зарубила топором своего квартиранта. Затем разделала тело, расфасовала по пакетам и вынесла на помойку.

Тайное стало явным, когда дети увидели дворовых собак, таскающих в зубах человеческую руку. Сейчас подозреваемая задержана и находится в хабаровском СИЗО №1.

Соседи бабы Сони рассказывают о невероятной физической силе 80-летней старухи. По их словам, она без напряжения поднимала на второй этаж мешок картошки и даже во время ремонта сама выносила из дома старые радиаторы центрального отопления.

Также местные обитатели утверждают, что баба Соня может быть причастна и к другим исчезновениям людей, произошедшим в этом районе. В частности, у нее снимала комнату пенсионерка, недавно продавшая свою квартиру и собравшаяся перебраться в другой регион.

Затем старушку нашли убитой, но доказать, что это сделала именно баба Соня, следствие тогда не смогло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Самые большие зарплаты на Камчатке у врачей и ученых
Заместителем председателя правительства Хабаровского края назначили Юрия Золочевского
Хитрый ювелир в Хабаровске забирал драгоценности в ремонт и отказывался их возвращать
В Хабаровске с горем пополам отбили землю у бизнесмена-захватчика
Новый год стал грустным праздником для «черных» лесорубов в Хабаровском крае
Закончить школу с медалью в Хабаровском крае станет сложнее
Мать-одиночка в Хабаровском крае четыре года вынужденно жила в доме под снос
Ученые из Санкт-Петербурга нашли в Хабаровском крае новые виды лишайников
Под колесами ошалевших водителей в Хабаровске оказались пять человек
У коммунистов в Хабаровском крае появился временный новый руководитель
За второго ребенка родители в Хабаровском крае получат больше 100 тысяч рублей
Горячая зола чуть не уничтожила частный дом в ЕАО
Больше сотни домов в Хабаровске остались без отопления
«На работу на велосипеде»: хабаровчан призывают беречь экологию и больше двигаться
Железнодорожный переезд на станции Ин в ЕАО закроют 18 февраля
В Хабаровске при ночном пожаре в гараже погиб человек
Молодые ученые в Хабаровском крае получили премию губернатора
В Хабаровском крае локомотив остался без топлива, а сельчане почти лишились свободы
Погода в Хабаровске на 14 февраля 2019 года: днем до -10 градусов, без осадков
Хабаровские школьники прошли собеседование по русскому языку
Зарплатам комсомольских учителей сокращение не грозит
В Хабаровском крае настроить цифровое телевидение помогут волонтеры
Хабаровские перевозчики рискуют лишиться маршрутов
В Хабаровском крае продолжает работать «горячая линия» по гриппу и ОРВИ
Сергей Фургал представит Хабаровский край на Российском инвестиционном форуме