Убила, но не ела: в следственном комитете опровергли слухи о каннибализме хабаровской бабы Сони

Чем дальше, тем больше слухов появляется о подозреваемой в жестоком убийстве дворника 80-летней старушке, проживавшей в пригороде Хабаровска. С каждым днем история обрастает новыми подробностями, буквально на следующий день после публикации в «Комсомольской правде» несколько изданий сообщили, что баба Соня не только расчленила несчастного дворника, но и якобы положила части его распотрошенного тела в холодильник для того, чтобы съесть.

- Мы эту информацию не подтверждаем, - прокомментировала Галина Трофимова, сотрудник пресс-службы СУ СКР по Хабаровскому краю. – Никого она не ела и не собиралась есть. Также не соответствует действительности то, что якобы она при задержании раскидала пятерых полицейских. Сами подумайте, какой бы силой не обладала 80-летняя женщина, справиться сразу с пятью стражами порядка она навряд ли смогла бы. Все это из области фантастики.

Напомним, что 80-летнюю бабу Соню, проживавшую в пригороде Хабаровска, обвиняют в жестоком убийстве местного дворника, снимавшего у нее комнату. В ночь с 29 на 30 января старушка, из-за внезапно возникшей во время совместной попойки ссоры, зарубила топором своего квартиранта. Затем разделала тело, расфасовала по пакетам и вынесла на помойку.

Тайное стало явным, когда дети увидели дворовых собак, таскающих в зубах человеческую руку. Сейчас подозреваемая задержана и находится в хабаровском СИЗО №1.

Соседи бабы Сони рассказывают о невероятной физической силе 80-летней старухи. По их словам, она без напряжения поднимала на второй этаж мешок картошки и даже во время ремонта сама выносила из дома старые радиаторы центрального отопления.

Также местные обитатели утверждают, что баба Соня может быть причастна и к другим исчезновениям людей, произошедшим в этом районе. В частности, у нее снимала комнату пенсионерка, недавно продавшая свою квартиру и собравшаяся перебраться в другой регион.

Затем старушку нашли убитой, но доказать, что это сделала именно баба Соня, следствие тогда не смогло.