Матери из Вяземского перечислили деньги за 11 авиабилетов для двоих детей

Положительно разрешилась история с покупкой дополнительных 11-ти авиабилетов для детей-инвалидов, которые ехали из Кургана в Москву после операции. Наталья Гуменная из Вяземского с двумя сыновьями отправилась на плановое хирургическое вмешательство. Ничего не предвещало беды до того, пока не пришла пора возвращаться.

Из Хабаровска до Кургана самолеты не летают, поэтому матери, двум детям и сопровождающему пришлось делать крюк через Москву. Билеты из Хабаровска до столицы и обратно не стоили семье ни копейки – они были оплачены милями от «Аэрофлота».

На проезд из Москвы в Курган и обратно до столицы деньги Наталье выделил Российский детский фонд. 40 тысяч, по их подсчетам, вполне хватало для переезда четверых человек. На деле оно было бы и так, но только авиакомпания как отрезала: по правилам перевозки, детям нужны носилки и коляска, из-за чего придется складывать сидения в самолете. Поэтому, будьте добры, возьмите 11 билетов на детей и еще два для себя и сопровождающего.

Наталье пришлось выложить за трехчасовой перелет почти 63,5 тысячи рублей. А рассчитывала мама на 16-18 тысяч.

История получила огласку, и оказалось, что мир не без добрых людей: Наталье возместили понесенные затраты благотворители.

- Отозвалась одна компания, которая, узнав о ситуации, связалась с нами и сообщила, что хочет пожертвовать деньги для этой семьи. Было перечислено 50 тысяч рублей, мы их направили Наталье, деньги она уже получила, - отметила Елена Суркова, председатель хабаровского краевого отделения «Российского детского фонда». - Ни о какой целенаправленной и организованной кампании по сбору средств речи не шло, семья в этом не нуждается. Наталья направила благодарственное письмо благотворителям.

Компания-благотворитель занимается торговлей древесиной, но ее руководители не пожелали предавать название предприятия огласке в связи со сделанным пожертвованием в пользу Натальи Загуменной.

Однако разбирательства вокруг полета из Кургана еще не закончены. Доследственную проверку организовало Уральское следственное управление на транспорте. По ее итогам будет дана правовая оценка изложенным фактам и вынесено решение.