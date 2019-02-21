Индивидуальный подход по мировым стандартам

Краевой кожно-венерологический диспансер – это единое государственное учреждение. Его «голова» находится в Хабаровске, а четыре филиала расположены в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре.

ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРОВСВЕЩЕНИЕ

Диспансер обеспечивает жителей края специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощью, помогает лечить и лечит дерматологические (кожные) и венерологические заболевания, а также работает над развитием этого направления медицины.

Еще одна важная задача и цель - проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий для предупреждения распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и заразных кожных заболеваний (чесотка и другие).

Краевое госучреждение также ведет разработку организационно-методических руководств по вопросам профилактики и раннего выявления дерматовенерологических заболеваний, диспансеризации больных, санитарного просвещения.

Всем известно, что большая часть дерматологических заболеваний имеет наследственный характер. Если говорить о паразитарных и венерических заболеваниях, то всегда нужно помнить о близких, которые рядом, чтобы не заразить. Именно поэтому в кожвендиспансере наблюдаются семьями.

С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА

- В своей работе мы придерживаемся принципа - медицинская помощь должна быть качественной, - рассказывает Марк Аршинский, главный врач Хабаровского кожно-венерологического диспансера. - Именно поэтому в штате диспансера работают люди с высшим и средним медицинским образованием, имеющие значительный практический опыт и достижения в дерматовенерологии, не утратившие гуманного отношения к пациентам и их родственникам, умеющие найти индивидуальный подход, владеющие навыками налаживания контактов с очень сложными пациентами. Сотрудники диспансера регулярно посещают медицинские конференции, симпозиумы, следят за развитием науки и на практике применяют новейшие достижения в области дерматовенерологии. Кроме того, наши сотрудники являются членами Российского общества дерматовенерологов и косметологов (РОДВК). В результате уровень оказания услуг в нашем диспансере соответствует мировому стандарту.

Диспансер оснащен новейшим лечебным оборудованием, что позволило признать его одним из лучших в Российской Федерации. Большой объем работы медучреждения - кожные заболевания, в лечении которых используются самые современные методики, дающие отличный результат.

Коллектив кожно-венерологического диспансера готов оказать полный комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий для того, чтобы поэтапно помочь больным с хроническими кожными заболеваниями добиться стойкой ремиссии.

ОСОБЫЙ ПОДХОД К ИПП

Пациентам венерологического профиля предлагается комплекс мероприятий, направленных на обследование, лечение и предупреждение осложнений ИППП.

За последнее десятилетие информирование населения об ИППП значительно расширилось, обогатилось новыми данными. Установлена патогенная роль хламидий, микоплазм, гарднерелл, вирусов в возникновении воспалительных заболеваний урогенитальной сферы, вызывающих нарушение репродуктивной функции, что определяет не только медицинскую, но и социальную значимость этой проблемы.

Высокая заболеваемость населения этими инфекциями привлекает внимание к данной проблеме специалистов всех стран, что нашло отражение в работе международных конгрессов, конференций, в деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Одними из основных проблем современной венерологии являются появление возбудителей устойчивых к воздействию антибиотиков, микст - инфекций, самолечение неадекватными дозами антибиотиков.

Нередко диагностика и лечение смешанной инфекционной патологии половых органов проводится различными специалистами, не имеющими единого системного подхода к терапии, что наиболее часто приводит к развитию осложнений. ИППП способны вызывать восходящие воспалительные процессы в урогенитальном тракте, патологию новорожденных, бесплодие, сексуальные расстройства.

Для качественного обследования пациентов в учреждении имеется полный спектр высокотехнологичного лабораторного оборудования, которое позволяет точно установить диагноз и назначить полноценное лечение.

Для лечения используются современные методики антибактериальной и местной терапии, физиотерапии. При ИППП особое внимание уделяется полноценному лечению половых партнеров для сохранения репродуктивных функций и профилактики возможных осложнений.

Успехи в терапии и реабилитации - прямое доказательство эффективности работы диспансера.