2019-02-21T09:57:31+03:00
Происшествия

Олег Гроо избежал уголовного наказания и имеет право снова стать начальником дорог Хабаровска

С чиновника сняты все обвинения, потому что предварительные слушания окончились примирением сторон
Элина ОГАНЕСЯН
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Олег Гроо избежал уголовного наказания и имеет право снова стать начальником дорог ХабаровскаОлег Гроо избежал уголовного наказания и имеет право снова стать начальником дорог ХабаровскаФото: Александра ШОПЕНКО
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В Центральном районном суде прошли предварительные слушания по резонансному уголовному делу. Обвиняемый - бывший начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо. По версии следствия, он препятствовал законной предпринимательской деятельности.

Следователям удалось выяснить, что чиновник хабаровской мэрии на протяжении трех лет (с 2016 по 2018 год) беспричинно отказывал представителю застройщика в подписании документов. Они давали разрешение на строительство примыкания к автомобильной дороге, которая должна была соединить трассу с новым жилым комплексом. Олега Гроо, тогда еще главного городского дорожника, постоянно что-то не устраивало.

Как утверждают оперативники, предлоги у чиновника каждый раз были надуманными. Фактически причин для отказа не было. В итоге в октябре прошлого года в отношении 54-летнего чиновника возбудили уголовное дело.

Примечательно, что обвинения по уголовной статье не помешали Олегу Гроо продолжать работу в мэрии. Лишь в феврале 2019 года региональный следственный комитет ходатайствовал, чтобы его отстранили от должности.

Суд счел такую инициативу оправданной и лишил Гроо работы. Уже экс-дорожник полностью отрицал свою вину, но это никак не повлияло на то, что уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

- Предварительные слушания завершились примирением сторон, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Марина Ступакова, старший помощник прокурора Центрального района. – Потерпевшие ходатайствовали о том, чтобы прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в виду того, что он загладил свою вину. Никаких претензий друг к другу они не имеют.

Как именно он загладил свою вину - не сообщали ни сторона обвинения, ни потерпевшие. Официально в досье Гроо будет значиться – не судим, но «в поле зрения попадал». Теперь запрет, который распространялся на работу в мэрии, снят.

Велика вероятность, что в следующем зимнем сезоне мы снова услышим о фантастическом свойстве снега - таять. А когда шли сильные дожди, а ливневки не справлялись, Гроо заявил: все это из-за того, что дороги в Хабаровске под наклоном.

В мэрии же пока информацию об очередном возвращении бывшего чиновника не подтверждают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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