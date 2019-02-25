Из «китовой тюрьмы» продолжают таинственно исчезать косатки и белухи, выловленные в Хабаровском крае

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ В КИТОВОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Последние несколько месяцев вся страна следит за «китовой тюрьмой» под Находкой. Там в бухте Средняя находится «Центр адаптации морских животных», а в нем в заточении сотня белух и косаток.

По регионам прокатилась волна митингов, чтобы животных выпустили в естественную среду, но длительность их пребывания в неволе делает такое развитие ситуации почти невозможным.

Ранее из центра пропали три белухи. По мнению экологов, они погибли. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

В ситуации разбираются представители Следственного комитете из Приморского и Хабаровский краев. В первом случае - сама «китовая тюрьма» расположена на территории региона. Во втором - потому, что косаток и белух поймали на морском побережье в нашем крае.

Президент России Владимир Путин дал указание минприроды и минсельхозу до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу косаток и белух, которые до сих пор находятся в бухте Средняя Приморского края. К этому времени должен быть готов доклад с подробным анализом сложившейся ситуации и решением проблемы.

Экологический актив считает, животные в неволе просто-напросто погибают. Разумеется, живут там млекопитающие не просто так. Они дожидаются, пока их продадут за миллионы долларов бизнесменам, которые владеют цирками. У китов варианта вернуться домой в отрытое море нет: либо сидеть в тюрьме с ужасными условиями, либо развлекать зрителей в неволе.

Когда эксперты обследовали китообразных, выяснилось, что у многих уже началось отслоение кожного покрова. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

Несколько недель назад стало известно, что из вольеров пропали три белухи, специалисты уверены – детеныши погибли, потому что не смогли выжить в неволе. И вот появились новые сведения – исчезла еще одна косатка. Об этом активистам рассказали очевидцы.

В управлении МВД по Приморскому краю информацию пока не подтвердили. Они проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. В управлении СК России по Хабаровскому краю, которое занимается расследованием уголовного дела по «китовой тюрьме» и жестокому обращению с животными, отметили: пока эта новость не стала предметом разбирательства. Если же в ходе проверки полицейские Находки найдут основания, то, скорее всего, в материалах дела появится еще одна глава.

ГДЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ?

Вариантов на счет того, куда пропала косатка и где остальные, несколько, и все они не обнадеживают экологов. По мнению специалистов, которые были в этом центре в январе, пропавшие животные либо погибли, либо их уже успели продать.

Как утверждают специалисты, китообразных содержат в "СИЗО" в ужасных условиях. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

- Даже по фотографии видно, что косатки самостоятельно сбежать оттуда просто не могли, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Дмитрий Лисицын, руководитель «Эковахты Сахалина». - Вольеры с ними находятся под постоянным наблюдением работников компаний-отловщиков. Сети очень толстые и прочные, их целостность постоянно проверяется. Вокруг всех вольеров имеется еще одно, общее ограждение сетками, которое также тщательно контролируется с применением водолазных обследований.

По мнению эксперта, прогрызть сети для косатки – непростая задача. До сих пор о таких фактах никому не было известно.

- Вероятная причина пропажи косатки – это ее гибель. Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18-19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний, - отмечает Лора Белоиван, сотрудник реабилитационный центр «Тюлень». - Другой возможной причиной «пропажи» косатки из Средней может быть ее перевоз в другое место содержания.

Зоозащитницу из Находки Нину Зырянову запугивали за попытки попасть в сам центр и выяснить детали их пребывания.

Понятно, ведь «китовая тюрьма» - прибыльный бизнес. Допустим, одна белуха стоит на рынке около 300 тысяч долларов, а косатка – порядка 10 миллионов долларов. Путем простой арифметики можно посчитать, что сейчас под Находкой больше 130 миллионов долларов.

В сложной ситуации с центров взялись разобраться сотрудники СК Хабаровского края. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

Оставить ситуацию без внимания не смогли доктора и кандидаты биологических наук из Совета по морским млекопитающим. Они настоятельно рекомендовали сотрудникам «тюрьмы» увеличить размеры вольеров как для косаток, так и для белух, а самое главное – ограничить контакт животных с человеком.

Сотрудники самого центра, в котором расположена «китовая тюрьма», ситуацию прокомментировать отказались, сославшись на то, что говорить об этом может только руководство. Но дозвониться до начальства оказалось невыполнимой задачей.

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