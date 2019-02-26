Судьбу «золотой» яхты экс-губернатора Хабаровского края решит аукцион

26 марта на единой электронной торговой площадке откроют аукцион. На продажу выставят не что-нибудь, а «золотую» яхту правительства Хабаровского края. Ранее местные жители квалифицировали ее, как собственность экс-губернатора региона Вячеслава Шпорта. Однако на самом деле ее заказали еще при Викторе Ишаеве в Тайване в 2005 году. Судно, выполненное по заказу властей, рассчитано на 12 человек. А тип судна «Виктории» - разъездной, иначе говоря - прогулочный.

Сама белоснежная 22-метровая яхта, по некоторым данным, обошлась правительству в один миллион долларов. Более того, по 600 тысяч рублей каждый год краевой бюджет выделял на содержание такой роскоши.

Чтобы сэкономить, действующий губернатор Сергей Фургал решил избавиться от яхты и выставить ее на торги. Об этом стало известно еще в октябре прошлого года. Официально об этом заявили лишь сейчас. Продавцом выступает фонд имущества, а претенденты на место покупателей станут известны позднее.

Кто больше? Судьбу «золотой» яхты экс-губернатора Хабаровского края решит аукционФото: Правительство Хабаровского края

- Правительство региона объявило о продаже объекта краевой собственности - судна «Виктория». Торги пройдут в форме открытого аукциона 26 марта на электронной площадке www.roseltorg.ru, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Стартовая цена – 60,4 миллиона рублей. Притом, чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток – больше 12 миллионов рублей.

20 марта завершится прием заявок, а уже 26 числа будут подведены итоги, и станет ясно, кто станет новым владельцем «Виктории».