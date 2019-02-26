Белый медвежонок почти три месяца ходит в километре от чукотского села Рыркайпий. Чтобы выжить, дитя вгрызается в мерзлые моржовые туши, которые хоть и опасным, но детским зубам заполярного хищника не под силу.

ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА СВЕТЕ

В окрестностях села чукотская Умка объявилась в конце декабря. Годовалая медведица пришла поближе к взрослым сородичам, которые лакомились замерзшими тушами моржей на мысе Кожевникова. Держалась она обособленно и не лезла на рожон – к крупным хищникам близко не подходила, кушать им не мешала, а терпеливо ждала, пока они закончат трапезу и только потом сама бралась за обед. Тогда-то местные и поняли – это скромная девочка.

«Умка, возвращайся домой!»: на Чукотке всем селом спасают белого медвежонка-сироту. Фото: Татьяна Миненко

- Третий месяц продолжается уникальная операция по сохранению в дикой природе белого медвежонка, который остался сиротой. В таком возрасте у одинокого хищника мало шансов выжить – его либо отправляют в зоопарк, либо оно привыкает к людям. Такие случаи могут даже закончиться вынужденным отстрелом. Но мы надеемся, что мишка сможет выжить и приспособиться к дикой природе, - рассказал Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов Научно-экспедиционного центра по сохранению морских млекопитающих.

Дело в том, что связь матери и дитя у белых медведей очень сильна. Опытная мама учит отпрыска выживать среди льдов Заполярья и постоянной стужи обычно до двух лет. Медведица за этот короткий срок должна преподать детям уроки охоты, среди предметов: как выжидать нерпу, затаившись у лунки, или бесшумно подкрадываться к тюленю. Искусственным путем это сделать невозможно.

Случай с нашей Умкой осложняется еще и тем, что девочки плохо идут на контакт с сородичами, в отличие от мальчиков, которые находят себе товарища и учатся у него. Медведице проще пойти туда, где ей помогут. Но специалисты не отчаиваются и продолжают учить Умку бояться людей, из-за чего она, окрепнув, сможет вести самостоятельную жизнь.

СПАСТИ, НЕ ДАТЬ ПРИВЫКНУТЬ

Прошел почти месяц, и крупные белые медведи покинули окрестности села. Хищники мигрировали, но вот Умка осталась, хотя и пропадала на пару дней. Грызть туши медвежонку не под силу, и на помощь пришли местные жители, которые наблюдали за животным и отгоняли ее от села.

Вооружившись топорами и бензопилой, на которую деньги собирали всем миром, люди в тридцатиградусный мороз отправились пилить моржовые туши. По сути дела, они выполняли функции взрослых медведей. Куски местные вывозят как можно дальше от села. В идеале – к морю, где водится нерпа.

«Умка, возвращайся домой!»: на Чукотке всем селом спасают белого медвежонка-сироту. Фото: Татьяна Миненко

- Мы хотим медведицу выгнать к морю, чтобы она начала охотиться и попробовала нерпу, тогда проснутся генетическая память, инстинкты и она уйдет. Пытаемся выгонять медведицу за мыс, но не получается, потому что там много торосов – нагромождения льдов. Она доходит до них, не может их преодолеть и возвращается, - поделилась Татьяна Миненко, координатор движения «Медвежий патруль» в селе Раркайпий.

Двинется лед только ближе к лету, но Умку все-таки надеются выгнать в марте, когда из берлог начнут выходить медведицы с детишками. Они сразу пойдут охотиться к морю и, есть надежда, что наша сирота отправится вместе с ними. А надежда, как известно, умирает последней.

Сейчас Умка не беспокоит людей и не наведывается в их жилища, как это было в декабре. Назойливые собаки пока тоже не беспокоят медведицу, хотя были случаи, когда четвероногие стаей атаковали сироту. Хищнику удавалось отмахнуться от псов.