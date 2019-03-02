«Теперь твое фото везде! Ходи – оглядывайся!»: подростки, сфотографировавшие женщину в туалете, толпой набросились на нее и побили в торговом центре Хабаровска

СЛИШКОМ ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Вопиющий случай произошел в торговом центре, расположенном в Южном микрорайоне Хабаровска. 38-летняя Юлия вместе со своими детьми: сыном и дочерью, пошли в кино. Во время сеанса женщина решила пойти в дамскую комнату. Там она встретила агрессивных девочек-подростков лет 12-14. Спортивная одежда и короткие стрижки не сразу помогли понять пол детей. Юлия подумала, что это мальчики и спросила: не перепутали ли они туалет. В итоге нарвалась на непристойности, грубость и неуважение со стороны школьников.

Зайдя в кабинку, Юлия заметила какую-то тень и вспышку, вероятно, камеры мобильного. Сначала подумала, что ей показалось. Лишь потом она вспомнила, как кто-то из подростков сказал: «Ништяк, попалась!» Тогда она не осознавала, о чем речь. Выйдя из кабинки, она спросила: «Девочки, вы что меня снимаете?» Они ответили отрицательно.

- Я человек позитивный, всегда пытаюсь сгладить все углы шутками, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия. –Даже в этой ситуации я старалась избежать конфликта, но не удалось. Я опешила, когда они начали разговаривать со мной в таком тоне. Во-первых, постоянно «тыкали» мне, во-вторых, через каждое слово мат, неуважение, оскорбление. 100 раз пожалела, что сделала им замечание. Они там еще курили, я им говорила, что так вызывающе себя просто нельзя вести. Перед девочками, которых я приняла за мальчиков, я извинилась.

Эта фотография сейчас гуляет по сети. Остается лшиь догадываться, как краснеет Юлия, когда незнакомые люди отправляют ей этот снимок.Фото: Предоставлено героем публикации

Однако интуиция и наблюдательность Юлию не обманули. Конфликта было уже не избежать, но женщину в кинозале ждали дети и подруга, и она ушла.

«МЕНЯ БИЛИ ПОДРОСТКИ, МОИ ДЕТИ РЫДАЛИ, А ОХРАННИКИ СТОЯЛИ»

Тогда Юлия не знала, как все в итоге обернется. Досмотрев фильм, она вместе с детьми и подругой вышла из кинозала. Этих самых школьниц она снова встретила уже около гардероба. Оказалось, что самое вопиющее хабаровчанку ждало впереди.

- «Слышь, ты, блоггерша, чтоб ноги твоей в этом торговом центре больше не было», - говорит мне одна из этих девочек. Она ударила меня по ноге и порезала мне чем-то руку. Тогда я просто взорвалась. Схватила ее за шарф и начала спрашивать, что она себе позволяет, - говорит Юлия. –Началась потасовка, она меня повалила на пол, на меня набросились еще несколько подростков из этой компании. Это было просто ужасно. Мой 14-летний сын после этого начал заикаться, младшая дочь, видя все это, начала рыдать. Никто из проходящих мимо людей не заступился. Думаю, что все боялись этих школьников. Даже охранник наблюдал за происходящим со стороны. Только тогда, когда я закричала, он решил, что стоит вмешаться.

Примечательно, что, по словам Юлии, охранник знает этих детей. Он сам ей подтвердил, что они девочки, а не мальчики, но по какой причине не вмешался и не выпроводил их за двери торгового центра – неизвестно.

«ТЕПЕРЬ ТЫ ВЕЗДЕ»

Юлии и ее подруге, которая, к слову единственная, кто пыталась остановить этот беспредел, поспешили скорее вернуться домой, чтобы этот кошмарный день быстрее закончился. Но не тут-то было. На выходе - все те же знакомые лица. Компания подростков домой не спешила и, по всей вероятности, ждала именно Юлию на входе в торговый центр.

- Одна из них мне крикнула: «Смотри, теперь ты везде» и показала в телефоне фотографию, на которой я сижу в туалете, - продолжает хабаровчанка. – Тогда я просто разрыдалась. Я не понимала, зачем они это делают, и чего вообще хотят добиться. Они мне еще кричали: «Мы знаем, где учатся твои дети, теперь ходи - оглядывайся». Мне, правда, стало страшно. Я даже не уезжала, чтобы они не проследили за мной. А полиция, которую мы вызывали на протяжении часа, так и не приехала.

Когда эти девочки скрылись, Юлия все-таки уехала домой, но избавиться от конфликта ей так и не удалось.

«ТВОЯ ФОТОГРАФИЯ ГУЛЯЕТ ПО СЕТИ. ХОЧЕШЬ ПОСМОТРЕТЬ?»

Придя домой, Юлия зашла в интернет. На своей странице в социальной сети она увидела, что количество ее подписчиков резко увеличилось. Она поняла, что это не совпадение, но такая популярность ей была ни к чему. Незнакомые люди писали сообщения Юлии о том, что ее снимок гуляет по сети. Кто-то даже рассказывал подробности об этих девочках.

- В итоге: снимок, на котором я в туалете, в интернете, у меня травмы двух колен и колотая рана руки. Я нашла всех этих девочек в социальной сети. Они ничего не боятся. Одна из них даже сама мне написала, мол, смотри, вот твоя фотография. Я зафиксировала побои, написала заявление и в полицию, и в следственный комитет, но пока никаких результатов. Мне помогают только мои близкие и частный детектив, который сам на меня вышел, - говорит Юлия.

Дети, ничего не боясь, даже сами написали хабаровчанке о том, что разметсили фото в сети.Фото: Предоставлено героем публикации

Оказалось, что жертв от рук этих девочек намного больше, чем мы полагали. Несколько человек уже написали Юлии о том, что попали в такую же ситуацию, но постеснялись об этом рассказать.

СК лишь спустя неделю после происшествия высказался на этот счет. Дело пока не возбуждено, пока проводится проверка по статье: «Нарушений неприкосновенности частной жизни».

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.