Поджог не пройдет: противопожарный режим распространится на Хабаровск

Местные власти приняли решение ввести в Хабаровске противопожарный режим. Виной тому 10-15 палов сухой травы, которые ежедневно регистрируют в краевой столице.

Сухая трава стоит возле ряда дорог и предприятий Хабаровска. Малейшая искра, и крупного пожара не миновать. Такая ситуация, например, возле детской железной дороги и шиномонтажа в Железнодорожном районе. Бурьян высотой в человеческий рост было поручено скосить в течение десяти дней.

Пресс-служба администрации краевой столицы напоминает, что на прошлой неделе палы сухой травы на островной части Хабаровска, в соседней Еврейской автономии, а также в Китае привели к тому, что региональную столицу заволокло дымом. Из-за аномально теплой и бесснежной зимы ситуация может повторяться.

- Постановлением мэра Хабаровска в городе вводится противопожарный режим. На загородных территориях и в лесу будет действовать запрет на разведение костров. Дачникам объявят табу на сжигание травы. Нарушителям режима грозит крупный штраф,- рассказал Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС.

Кстати, за несвоевременный покос травы нарушителей ждет штраф. Должностное лицо заплатит десять тысяч рублей, юридическое – в пять раз больше. Рублем уже наказаны порядка 40 предприятий.

Напомним, что ранее по распоряжению губернатора региона особый противопожарный режим ввели в Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Нанайском, Советско-Гаванском, Хабаровском районе и районе имени Лазо.