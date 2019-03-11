2019-03-11T08:36:11+03:00
Происшествия

Пожар на НПЗ в Комсомольске: полсотни человек тушат огонь, масштабы бедствия пока неизвестны

На место происшествия выехал пожарный поезд [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Пожар на НПЗ в Комсомольске: полсотни человек тушат огонь, масштабы бедствия пока неизвестныПожар на НПЗ в Комсомольске: полсотни человек тушат огонь, масштабы бедствия пока неизвестныФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В социальных сетях молниеносно разлетелись фото и видео, как в Комсомольске-на-Амуре город окутали густые столбы дыма. Нет, в этом случае источником стали не лесные пожары, а ЧП на территории нефтеперерабатывающего завода. 11 марта в обед загорелся местный НПЗ. За считанные минуты об опасном огненном происшествии узнали практически все комсомольчане, а затем и жители других дальневосточных городов.

На место происшествия съехались сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС, куда и поступила информация о пожаре на НПЗ.

- Кроме того, на месте работают сотрудники объектовой пожарной части, которая находится непосредственно на самом заводе, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Также для усиления группировки направлены пожарные расчеты Комсомольского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели МЧС России.

Пожар на НПЗ в Комсомольске: полсотни человек тушат огонь, масштабы бедствия пока неизвестны Фото: Предоставлено очевидцем

Пожар на НПЗ в Комсомольске: полсотни человек тушат огонь, масштабы бедствия пока неизвестныФото: Предоставлено очевидцем

Тушат пламя до сих пор. Пытаются предотвратить бедствие порядка 80 человек, используя 146единиц техники. Пока информация о пострадавших не поступала.

По некоторым данным, сотрудники завода самостоятельно покинули многочисленные здания объекта. Площадь пожара и причины его возникновения пока неизвестны. После того, как сотрудники ведомства ликвидируют последствия ЧП, будет собрана комиссия, в которую войдут представители Госпожнадзора. Им и предстоит выяснить, по какой причине на заводе случился пожар такого масштаба, и кто понесет ответственность за причиненный ущерб.

На месте работают больше 50 человек, до сих пор пожарные пытаются локализовать очаги горения. Фото: Предоставлено очевидцем

На месте работают больше 50 человек, до сих пор пожарные пытаются локализовать очаги горения.Фото: Предоставлено очевидцем

Управление ГО ЧС администрации города Юности перешло на усиленный режим работы.

- По информации руководства противопожарного гарнизона города и КНПЗ, на данный момент угрозы для жителей располагающихся вблизи жилых домов нет, - отмечают в пресс-службе мэрии. - Лабораториями, в том числе передвижной лабораторией нефтезавода, организован контроль за состоянием атмосферного воздуха, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.

О площади пожара пока неизвестно, но масштабы бедствия можно оценить по кадрам. Фото: Предоставлено очевидцем

О площади пожара пока неизвестно, но масштабы бедствия можно оценить по кадрам.Фото: Предоставлено очевидцем

Власти не рекомендуют в ближайшее время выходить на улицу и открывать окна жителям поселка Индустриальный.

Ситуация находится на контроле у Алексея Разина, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Спустя почти три часа пожарные потушили полыхающий НПЗ.

Причины возникновения пожара будут выяснять только после того, как огонь будет локализован. Фото: Предоставлено очевидцем

Причины возникновения пожара будут выяснять только после того, как огонь будет локализован.Фото: Предоставлено очевидцем

Пожар на Комсомольском НПЗ: полсотни человек тушат огонь, масштабы бедствия пока неизвестны.Видео предоставлено Komsagram! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На «Чистую воду» в Хабаровском крае собираются потратить порядка 70 миллионов рублей
В Хабаровском крае расскажут, как получить субсидию на оплату ЖКХ
Пес по кличке Храброе сердце нашел логово вора в Хабаровском крае
Домовладелец в ЕАО получил ожоги, пытаясь спасти жилье от пожара
На Камчатке ликвидируют коммерческий банк
Дети в Хабаровске увидели изнанку театра кукол
Многодетную мать в Хабаровском крае отправили в тюрьму за долги по алиментам
Начинающим фермерам в Хабаровском крае вручат до тех миллионов рублей
Администрацию Хабаровска заставили вселить инвалида в благоустроенную квартиру
В Хабаровске из опрокинувшейся машины достали мертвого водителя
Без холодной воды остался один дом на улице Иртышской в Хабаровске
Организации инвалидов в ЕАО освободили от уплаты транспортного налога
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до четырех с половиной метров
Погода в Хабаровске на 11 марта 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
В Хабаровском крае блокировали сайты с инструкциями по изготовлению варварских орудий охоты
Умер Александр Першин – звезда хабаровского хоккея с мячом
Экс-министр юстиции бесплатно консультирует хабаровчан в храме
Металлист-уголовник беспардонно похозяйничал на даче приятеля под Хабаровском
В пламени оказался цех для сушки древесины в Хабаровске
Трассу Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре открыли для движения
Владимир Путин поздравил хабаровского спортсмена с победой
На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино ограничили движение автобусов
Погода в Хабаровске на 10 марта 2019 года: днем до +6 градусов, без осадков
Полицейский на Сахалине хотел помочь преступнику за 100 тысяч рублей
Житель Хабаровска «наугонял» машин на 1,3 миллиона рублей