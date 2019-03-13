«Путану» из Комсомольска-на-Амуре осудили за то, что она брала деньги с клиентов и сбегала

В Комсомольске-на-Амуре 21-летняя девушка решила заработать «легким» способом. Ничего оригинальнее, чем торговать своим телом, комсомольчанка не придумала. Она разместила в интернете объявление примерно следующего характера: «Молодая, симпатичная девушка познакомится с состоятельным мужчиной. Готова оказать интимные услуги». При этом торговать собой она не планировала. Цель была лишь взять деньги за услуги, а потом сбежать.

На уловку путаны-мошенницы клюнули пять мужчин от 25 до 40 лет. С ними лже-проститутка встречалась возле городских кафе или гостиниц. Клиенты, к слову, были приятно удивлены. На свидание приходила эдакая татуированная красавица. Правда, дальше обсуждения предоставляемых услуг дело не доходило. Работать девушка соглашалась лишь по предоплате. Как только в руках у нее оказывались деньги, то сразу же сбегала.

- Девушка говорила, что ей нужно сходить в душ или в туалет, а потом сбегала через черный выход, оставив мужчин наедине с самими собой. Каждому из них она называла разные суммы. У кого-то просила за интим три тысячи, а кто-то платил 12 тысяч рублей, - уточняет в беседе с корреспондентом «КП-Хабаровск» Евгений Грибанов, старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре.

Обнаружив пропажу проплаченной спутницы, почти все мужчины расходились по домам, но нашлась парочка тех, кто все же решил обратиться в полицию. Конечно, после этого оперативники стали искать лже-проститутку. Выяснилось, что эту роль периодически примеряла на себя молодая мама, которая сейчас находится в декрете. Пока девушка выходила на «работу», дома ее ждали муж и сын, которому на тот момент было чуть больше полутора лет. Происходило все в 2018 году. До того, как выйти в отпуск по уходу за ребенком, она неофициально работала продавщицей. Как такового образования у комсомольчанки нет.

- Во время следствия девушка способствовала расследованию, а уже во время судебных процессий она исправно являлась на заседания, - добавил Евгений Грибанов.

В итоге обвиняемая во всем призналась и раскаялась. Она объяснила, что на преступление ее толкнули финансовые трудности. Хоть она и проживает с мужем, денег все равно не хватает. Молодая семья воспитывает маленького ребенка и выплачивает ипотеку.

Часть ущерба комсомольчанка уже возместила. Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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