Фотоконкурс «КП»: Выбираем самого обаятельного «Мартовского кота»

На календаре март, а за окном уже вовсю ощущается весна! А это значит, что настало время для нашего традиционного конкурса. К тому же, март считается самым любимым месяцем наших обожаемых домашних питомцев – котов и кошек. Каждый из них по-разному будет радоваться теплым денькам. Одни будут нежиться в солнечных лучах, лежа на подоконниках, а другие пропадать ночами в поисках приключений. Это ли не повод фотографировать своих любимцев? А потом, конечно же, этими кадрами нужно делиться со всем миром!

Мы объявляем фотоконкурс на самого обаятельного мартовского кота.

Что нужно сделать для участия в конкурсе:

1. Выберите самое любимое фото своего кота или кошки и отправьте нам на электронную почту advert.habkp@phkp.ru

2. Укажите имя вашего любимца и его возраст.

3. Срок проведения конкурса с 15 по 31 марта.

4. Лучшее фото будет определено путем голосования. Участник, набравший наибольшее количество голосов получит подарок от нашего партнера.

5. Результаты конкурса будут подведены 1 апреля 2019 года.

6. Поделитесь ссылкой на конкурс на своей странице в социальных сетях – пусть друзья голосуют за вашего любимца!