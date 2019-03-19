Хабаровск вновь задыхается из-за дыма от лесных пожаров

Краевую столицу снова «душат» пожары, которые разгорелись в Хабаровском, имени Лазо районах и соседней Еврейской автономии. Дым в региональную столицу нагоняет северо-восточный ветер.

Утром огнеборцы боролись с четырьмя лесными пожарами, два из них успешно ликвидированы. Один вспыхнул в пяти километрах от села Могилевка, второй – в двух километрах от Лесного.

- Третий пожар продолжает действовать рядом с поселком 34 километр. На данный момент он локализован на площади в десять гектаров. Четвертый пожар действует в 46 километрах от села Маяк. Площадь, пройденная огнем, составляет 30 гектаров. Он будет локализован примерно к обеду. Угрозы населенным пунктам нет, в планах потушить все пожары к вечеру, - прокомментировала Эльза Трифонова, официальный представитель управления лесами правительства Хабаровского края.

Всего борются с огнем 46 человек и 17 единиц спецтехники – пожарные машины, автомобили, вездеходы и тралы.

Термоточки также отмечены в Смидовичском районе соседней ЕАО и на юге Приморья. Специалисты не исключают, что это палы, дым от которых идет в Хабаровск.

Напомним, что особый противопожарный режим действует в Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Нанайском, Советско-Гаванском, Хабаровском и имени Лазо районах. Штрафы за поджоги в этот период удваиваются.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ:

1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе. Детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем лучше отказаться от прогулок.

2. Ограничить прогулки в детских дошкольных учреждениях.

3. Не открывать окна.

4. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки) увлажненной тканью и периодически ее менять.

5. Регулярно проводить влажную уборку помещений.

6. Ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе.

7. Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива.

8. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причем человек может этого не заметить.

9. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.