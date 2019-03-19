На прогулку с комфортом: в Хабаровске появилась первая площадка для выгула собак

В Хабаровске уже давно назрел вопрос в необходимости создания площадки для выгула собак. В городе много владельцев четвероногих, которым фактически негде было гулять, поэтому люди выводили своих питомцев, где придется. Этим были недовольны не только сами хозяева животных, но и многие жители краевой столицы.

на самой территории настоящая игровая для собак: горки, трамплины, качели и кольца для прыжков.Фото: Администрация Хабаровска

Среди тех, кого не устраивала эта ситуация нашлись трое активистов, которые не стали мириться с ситуацией и решили действовать. Как итог: в Хабаровске появилась первая комфортабельная площадка для выгула четвероногих друзей.

Площадку построили трое волонтеров, потратив 1,5 миллиона рублейФото: Администрация Хабаровска

Все трое – заботливые владельцы собак: Александр, Константин и Софья, как сообщает пресс-служба городской администрации. Они приняли участие в конкурсе молодежных инициатив и выиграли 1,5 миллиона рублей. Этой суммы хватило, чтобы реализовать проект, но впереди был, пожалуй, самый сложный период – поиск площадки и подготовка документации. На это ушло около года, но результат того стоит. Ребятам выделили участок в 600 квадратных метров рядом с парком «Северным». Они огородили территорию со всех сторон, чтобы собаки не сбегали и не мешали окружающим.

В общей сложности волонтеры потратили на строительство площадки около трех недельФото: Администрация Хабаровска

- Прогулочная площадка здесь очень нужна – рядом расположен очень большой жилой массив и люди привыкли водить собак на прогулку именно на это место. Мы спроектировали снаряды для дрессуры по общепринятым стандартам. Позаботились и о поилке для собак, и о «туалете» - установили дог-бокс с биоразлагаемыми пакетами, чтобы хозяева могли сразу прибрать за своими питомцами, - рассказал Александр Крылов, архитектор проекта.

Для прогулок на площадке существуют несколько правилФото: Администрация Хабаровска

В общей сложности волонтеры потратили на строительство площадки около трех недель. Они установили там современное уличное освещение. Фонари работают от солнечных батарей и оснащены датчиками движения. А на самой территории настоящая игровая для собак: горки, трамплины, качели и кольца для прыжков. Настоящий рай для собак, с одним лишь минусом – на весь город такая площадка всего одна.

Собакам и их хозяевам прогулки здесь - двойное удовольствиеФото: Администрация Хабаровска

- В случае, если у нас получится выиграть еще какой-нибудь грант или нас финансово поддержат городские и краевые власти, мы готовы обустроить такие площадки в других районах Хабаровска. Наша главная цель – показать горожанам достойный уровень культуры выгула собак и сделать наш город чище, - отметил Константин Садовой, автор проекта.

Хабаровске появилась первая комфортабельная площадка для выгула четвероногих друзейФото: Администрация Хабаровска

Это заявление внушило жителям других районов надежду. Некоторые приехали в парк «Северный» специально, чтобы побаловать своих питомцев качественной площадкой.