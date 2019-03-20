Экс-зампред правительства Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела

В совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ подозревают бывшего высокопоставленного чиновника правительства Хабаровского края. По версии Генпрокуратуры, он оказывал покровительство лесозаготовительному предприятию, которое в итоге незаконно получило федеральную денежную поддержку.

Как ранее сообщила "КП"-Хабаровск", речь идет о бывшем первом зампреде правительства региона по вопросам экономики и экс-министре природных ресурсов Василии Шихалеве. Он курировал реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в крае. Пользуясь своим положением, господин Шихалев с 2013 по 2018 год активно лоббировал интересы предприятия, которым руководил его знакомый, он же - второй фигурант дела.

Александр Пудовкин – генеральный директор компании «Азия Лес». Именно это предприятие взяло на себя ряд обязательств по проекту по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе. Своих обещаний компания не выполнила, но, вопреки этому, получила субсидию из федерального бюджета. Сумма – более одного миллиарда рублей. Мало того, компания вырубала лес, который ей выделяли, ущерб - более девяти миллионов рублей.

- На основании представленных материалов по этому и иным эпизодам преступной деятельности следственным органом возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Пособничество в мошенничестве». В отношении главы компании – «Мошенничество» и «Пособничество в превышении должностных полномочий». Максимальное наказание по каждой статье – до десяти лет колонии, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Возбужденное уголовное дело объясняет и тот факт, что в правительство края нагрянули силовики в масках. Обыски прошли в кабинетах трех первых замов главы региона. Из правительственных зданий силовики вынесли документы и другие носители информации.