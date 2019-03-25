2019-03-25T08:37:32+03:00
Наука

Не увидели, но услышали: ученые рассказали, куда именно упал мощный метеорит, взорвавшийся у берегов Камчатки

Геофизикам удалось это выяснить благодаря инфразвуку [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Не увидели, но услышали: ученые рассказали, куда именно упал мощный метеорит, взорвавшийся у берегов Камчатки. Фото: Simon Proud в своем аккаунте TwitterНе увидели, но услышали: ученые рассказали, куда именно упал мощный метеорит, взорвавшийся у берегов Камчатки. Фото: Simon Proud в своем аккаунте Twitter
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Новость о том, что в прошлом году над Камчаткой взорвался мощный метеорит и рухнул в Берингово море, всполошила общественность. Многим показалось, что информация - не что иное как утка, потому что, во-первых, известно о ней стало лишь спустя три месяца, а во-вторых, о взрыве астероида и его падении в декабре 2018 никто не слышал, не то чтобы видеть это уникальное явление. Но вот накануне стало известно, что падение метеорита не было бесшумным и невидимым. Оказалось, что факт падения космического тела подтвердили благодаря инфразвуку.

Более того, геофизикам даже удалось выяснить, куда именно рухнул астероид. Единственное доказательство уникального явления хранилось в инфразвуковой станции, данные которых обработали, проанализировали и обнародовали.

- Метеорит упал 18 декабря в 23:48 по местному времени в Берингово море в тысяче километров от Петропавловска-Камчатского, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Павел Фирстов, заведующий лабораторией акустического и радонового мониторинга Камчатского филиала Геофизической службы РАН, доктор физико-математических наук . – Координаты падения: 57 градусов широты, 172 градуса 30 минут восточной долготы. Энергия метеорита была довольной сильной, но все-таки мощь челябинского метеорита переплюнуть не удалось.

Разумеется, именно из-за отдаленности от населенных пунктов никто не увидел падение космического тела. Зато благодаря тому, что он рухнул в море, все жители полуострова остались живы и здоровы, и инцидент не стал причиной катастрофы.

У берегов Камчатки взорвался метеорит в 10 раз сильнее бомбы в Хиросиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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