«Детское порно» ради премии: в Хабаровск этапировали коллектора, создавшего пикантные снимки с участием ребенка

КРЕАТИВНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

В конце прошлого года хабаровские коллекторы в очередной раз продемонстрировали свою «креативность», выбивая деньги из должника. Если сначала они распустили сплетни про одну из клиенток офиса микрозаймов, заявив, что она больна СПИДом и заразила подростка, то в прошлый раз они перешли к иллюстративным методам. Жертвами стали родственники хабаровчанина, который взял деньги в офисе микрозаймов. В общей сложности 19 тысяч рублей. Сначала он выплачивал долг вовремя, а потом не смог расплатиться по счетам. В итоге сеть облетели пикантные фотографии его несовершеннолетней дочери. Коллектор создал порнографический фотоколлаж и разослал его друзьям девочки в социальной сети.

- Хорошо, что это произошло во время школьных каникул. Когда нужно было вернуться на учебу, все немного подуспокоились. Хотя сначала писали и смеялись надо мной. У меня даже истерика случилась, скорую вызывали, - признается в разговоре с корреспондентом «КП-Хабаровск» Дарья (имена героев изменены – прим. ред.). - Коллекторы и мне отправляли сообщения, что это все не шутки. Говорили, что эта ситуация угрожает моей жизни и жизни бабушки. Мне и сейчас иногда страшно, но я стараюсь одна не ходить по улице.

Семья обратилась в полицию, а потом силовики начали проводить проверку, выяснять, что за компания решила скреативить таким образом. А семья в это время продолжала получать угрозы и новые снимки. Тоже обработанные. Только на кадрах были уже другие родственники.

ИЗ ИРКУТСКА В СИЗО

Отчаявшаяся семья обратилась к частному детективу, чтобы он помог следствию. Однако силовики своими силами отыскали начинающего фотошопера. Им оказался 38-летний житель Иркутска, который дистанционно «работал» с должниками. Накануне его этапировали в Хабаровск.

- Мужчина дал признательные показания, раскаялся, свои преступные действия объяснил желанием получить на работе премию в случае погашения должником кредита и процентов, - рассказывают в следственном комитете по Хабаровскому краю.

В итоге силовики настояли на том, чтобы злоумышленника заключили под стражу. Его подозревают в изготовлении и обороте материала с порнографическим изображением несовершеннолетнего ребенка. До окончания расследования мужчина отправился в СИЗО. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. А пока следователи продолжают разбираться в истории.