Угрозы, шантаж, «детское порно»: Как коллекторы в Хабаровске выбивают деньги из должников

Хабаровские коллекторы в очередной раз продемонстрировали свою «креативность», выбивая деньги из должника. Если не так давно они распустили сплетни про одну из клиенток офиса микрозаймов, заявив, что она больна СПИДом и заразила подростка, то сейчас они перешли к иллюстративным методам. Жертвами стали родственники заемщика, который взял деньги в офисе микрозаймов. Сначала он выплачивал долг вовремя, а потом не смог расплатиться по счетам.

Сам долг, к слову, относительно небольшой. Глава семьи еще весной взял кредит в двух офисах в размере 19 тысяч рублей. Постепенно набежали проценты, и сумма увеличилась до 36 тысяч рублей. Казалось бы, что затянуть ремни потуже и рассчитаться с долгом не так уж и сложно, но для семьи хабаровчан это оказалось непростой задачей. Они живут втроем: отец с дочкой и ее бабушка, мамы нет — умерла. Никто из них не пьет, мужчина работает строителем, бабушка на пенсии, но подрабатывает продавцом. Деньги брал, чтобы просто «перехватить до зарплаты», а потом на работе возникли какие-то трудности.

- Он честно пришел в организацию и сказал, что пока не может выплачивать кредит. Через какое-то время его семье начали приходить угрозы. Матери написали «Мы тебя сожжем! Молись», а потом добрались и до дочки, - рассказывает частный детектив Андрей.

Его наняла бабушка подростка - мама должника. Когда коллекторы начали угрожать ей, женщина еще стерпела, а вот внучку в обиду не дала. В соцсетях начали появляться фотографии порнографического характера с участием школьницы. Коллекторы тут же позвонили семье и сообщили, что дальше будет только хуже. Они пообещали, что поработают с фотошопом еще тщательнее и прославят подростка на весь Хабаровск. После такого заявления женщина нашла номер телефона Андрея, а затем позвонила и слезно попросила о помощи.

- Вы представьте какого это для школьницы, увидеть свои фотографии такого содержания. Конечно, сначала у всех был шок. Коллекторы начали рассылать поддельные кадры друзьям девочки, с просьбой сообщить, что будет хуже, если отец подростка не вернет долг, - продолжает рассказывать Андрей.

Эти действия следственный комитет воспринял, как изготовление детского порно. Еще вчера они инцициировали проведение проверки, а уже сегодня возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетней». Уверены, что такого коллекторы не ожидали. Фактически, если бы в деле не был замешан подросток, инцидентом занимались бы просто полицейские.

- Уже допросили потерпевшего мужчину, а в микрофинансовой организации, где мужчина брал кредит провели обыски, - рассказывает Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю. - Изъята компьютерная техника, предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Над происшествием работают наиболее опытные следователи и криминалисты.

Правоохранители сейчас занимаются поиском тех самых коллекторов. Следователи проверят, были ли они замешаны в других преступных эпизодах. По закону злоумышленникам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

А тем временем коллекторы рвутся заполучить должников по коммуналке. Корресподенты «Комсомолки» подготовили материал, чего в таком случае ждать неплательщикам.