«Уплыли» на запад: банда браконьеров из Хабаровского края обворовала Амур на 6,5 тонны осетров
Масштабная организованная преступная группа орудовала в низовьях Амура, нагло разворовывая главную реку Хабаровского края. 22 человека трудились над добычей рыб осетровых пород, которые затем за большие деньги должны были «уплыть» на запад России.
Промышляла ОПГ с февраля по май 2017 года в Николаевском районе региона. Специализировалась банда на вылове калуги и осетра. Сразу стоит сделать ремарку: этот вид рыб добывать запрещено законом. Калуга и осетр находятся на грани полного исчезновения и занесены в Красную книгу. Кроме того, рыба охраняется международными договорами, заключенными между Россией и Китаем.
Краснокнижный улов браконьеры через Ульчский район перевозили в Хабаровск, откуда деликатесная рыба должна была отправиться, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Но жить незаконному бизнесу банды оставалось недолго.
ОПГ разрабатывали силовики, и 7 мая 2017 года оперативники сорвали куш, остановив авторефрижератор с 2,5 тонны заготовленной рыбы в Амурском районе. В дальнейшем были установлены и пойманы все члены ОПГ.
Обворовать реку – дело нехитрое, но вот отвечать за нанесенный экологический ущерб как-то не хочется. Банда, как единый организм, решила избрать тактику «уйти в отрицание» и все в один голос твердили: «Мы тут не при чем».
Банда браконьеров из Хабаровского края обворовала Амур на 6,5 тонны осетров.СУ СК России по Хабаровскому краю
Но недолго музыка играла. Под тяжестью собранных доказательств 12 браконьеров сдались и признались в варварском разграблении богатств Амура. Они рассказали, что всего ОПГ заготовила 6,5 тонны краснокнижной рыбы осетровых пород. Еще четверо мужчин скупали черную икру для продажи у коллег-браконьеров из Николаевского и Ульчского районов. У банды силовики изъяли более 100 килограмм деликатеса.
Стоит отметить: доказать, что злоумышленники состояли в преступном сообществе – трудоемкая работа. Приведем некоторые цифры для наглядности.
- Следствием допрошены 32 человека, проведен 21 обыск, 10 осмотров, в том числе с выездом в труднодоступные отдаленные районы Хабаровского края, изъята банковская документация, подтверждающая получение денег злоумышленниками от преступной деятельности, проведен ряд экспертиз (генотипоскопические, фоноскопические, химическая), - отметили в главке СКР по Хабаровскому краю.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные добыча, приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов…». Восемь членов банды заключили досудебное соглашение и согласились сотрудничать со следствием. Их дело вынесено в отдельное производство. Материалы по 14 другим членам ОПГ переданы в суд. Максимальное наказание по данной статье – до семи лет тюрьмы.
Сумму ущерба силовики называть не берутся, но счет идет на миллионы. Арестовано имущество обвиняемых на сумму более десяти миллионов рублей. В их числе два рефрижератора, микрогрузовик, пять катеров, средства связи.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ:
Экс-сотрудник Госавтоинспекции в Хабаровском крае «сколотил» ОПГ и ловил краснокнижную рыбу
Ущерб от действий банды браконьеров составил 5,5 миллиона рублей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU