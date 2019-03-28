«Уплыли» на запад: банда браконьеров из Хабаровского края обворовала Амур на 6,5 тонны осетров

Масштабная организованная преступная группа орудовала в низовьях Амура, нагло разворовывая главную реку Хабаровского края. 22 человека трудились над добычей рыб осетровых пород, которые затем за большие деньги должны были «уплыть» на запад России.

Промышляла ОПГ с февраля по май 2017 года в Николаевском районе региона. Специализировалась банда на вылове калуги и осетра. Сразу стоит сделать ремарку: этот вид рыб добывать запрещено законом. Калуга и осетр находятся на грани полного исчезновения и занесены в Красную книгу. Кроме того, рыба охраняется международными договорами, заключенными между Россией и Китаем.

Краснокнижный улов браконьеры через Ульчский район перевозили в Хабаровск, откуда деликатесная рыба должна была отправиться, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. Но жить незаконному бизнесу банды оставалось недолго.

ОПГ разрабатывали силовики, и 7 мая 2017 года оперативники сорвали куш, остановив авторефрижератор с 2,5 тонны заготовленной рыбы в Амурском районе. В дальнейшем были установлены и пойманы все члены ОПГ.

Обворовать реку – дело нехитрое, но вот отвечать за нанесенный экологический ущерб как-то не хочется. Банда, как единый организм, решила избрать тактику «уйти в отрицание» и все в один голос твердили: «Мы тут не при чем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/699695" frameborder="0"></iframe> Банда браконьеров из Хабаровского края обворовала Амур на 6,5 тонны осетров.СУ СК России по Хабаровскому краю

Но недолго музыка играла. Под тяжестью собранных доказательств 12 браконьеров сдались и признались в варварском разграблении богатств Амура. Они рассказали, что всего ОПГ заготовила 6,5 тонны краснокнижной рыбы осетровых пород. Еще четверо мужчин скупали черную икру для продажи у коллег-браконьеров из Николаевского и Ульчского районов. У банды силовики изъяли более 100 килограмм деликатеса.

Стоит отметить: доказать, что злоумышленники состояли в преступном сообществе – трудоемкая работа. Приведем некоторые цифры для наглядности.

- Следствием допрошены 32 человека, проведен 21 обыск, 10 осмотров, в том числе с выездом в труднодоступные отдаленные районы Хабаровского края, изъята банковская документация, подтверждающая получение денег злоумышленниками от преступной деятельности, проведен ряд экспертиз (генотипоскопические, фоноскопические, химическая), - отметили в главке СКР по Хабаровскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные добыча, приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов…». Восемь членов банды заключили досудебное соглашение и согласились сотрудничать со следствием. Их дело вынесено в отдельное производство. Материалы по 14 другим членам ОПГ переданы в суд. Максимальное наказание по данной статье – до семи лет тюрьмы.

Сумму ущерба силовики называть не берутся, но счет идет на миллионы. Арестовано имущество обвиняемых на сумму более десяти миллионов рублей. В их числе два рефрижератора, микрогрузовик, пять катеров, средства связи.

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