В Хабаровском крае ФСБ второй раз за 10 дней проводят обыски в правительстве

В здание правительства Хабаровского края уже второй раз за последние несколько дней нагрянули силовики в масках. Если сначала они проводили обыски в кабинетах трех первых зампредов, то сейчас оперативники наведались на восьмой этаж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/699711" frameborder="0"></iframe> Дубль два: в Хабаровском крае ФСБ снова нагрянули в «белый дом».

В правительстве подтвердили информацию об обысках, заявив, что следователи работают в рамках «лесного дела». «Комсомолка» писала ранее о том, что Василия Шихалева и Александра Пудовкина подозревают в растрате и мошенничестве. Сейчас же оперативники задержали Владимира Хлапова, заместителя председателя правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Также источники сообщают об обысках в кабинете Геннадия Кондратова, представителя ОАО «НК»Роснефть» в Хабаровском крае.

- Мы оказываем поддержку при обысках. Но дело ведем не мы, - рассказывает источник «КП»- Хабаровск» в силовых структурах. - Могу сказать, что эти обыски не связаны с «лесным делом».

Также появилась информация о задержании Виктора Ишваева. «Комсомольская правда в Хабаровске» продолжит следить за развитием событий.