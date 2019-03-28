2019-03-28T10:16:34+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае ФСБ второй раз за 10 дней проводят обыски в правительстве

В здании правительства до сих пор работают силовики [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Дубль два: в Хабаровском крае ФСБ снова нагрянули в «белый дом»Дубль два: в Хабаровском крае ФСБ снова нагрянули в «белый дом»Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В здание правительства Хабаровского края уже второй раз за последние несколько дней нагрянули силовики в масках. Если сначала они проводили обыски в кабинетах трех первых зампредов, то сейчас оперативники наведались на восьмой этаж.

Дубль два: в Хабаровском крае ФСБ снова нагрянули в «белый дом».

В правительстве подтвердили информацию об обысках, заявив, что следователи работают в рамках «лесного дела». «Комсомолка» писала ранее о том, что Василия Шихалева и Александра Пудовкина подозревают в растрате и мошенничестве. Сейчас же оперативники задержали Владимира Хлапова, заместителя председателя правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Также источники сообщают об обысках в кабинете Геннадия Кондратова, представителя ОАО «НК»Роснефть» в Хабаровском крае.

- Мы оказываем поддержку при обысках. Но дело ведем не мы, - рассказывает источник «КП»- Хабаровск» в силовых структурах. - Могу сказать, что эти обыски не связаны с «лесным делом».

Также появилась информация о задержании Виктора Ишваева. «Комсомольская правда в Хабаровске» продолжит следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Не первая убитая подружка: сын адвоката зарезал свою невесту на глазах у четырехлетнего ребенка
Главный свидетель трагедии - маленький мальчик, который с помощью планшета рассказал бабушке о резне в квартире. Но родственники ребенка боятся, что преступника признают невменяемым
«Я потратил на нее 32 миллиона рублей»: Испанский миллионер пытался убить содержанку из Петербурга, когда та его бросила
Иностранец помог купить русской красотке три машины и квартиру, возил ее по самым дорогим отелям заграницей, а потом приревновал к американскому любовнику
Новости 24
Таксистов в Хабаровском крае обяжут выдавать чеки пассажирам
Платить за коммуналку в Хабаровском крае можно без посредников
В многонациональном Хабаровском крае отметили День родного языка
Корейцы помогают производить топливные гранулы в Хабаровском крае
Состоятельные хабаровчане вмиг остались без денег
За преступников и их жертв помолятся в Хабаровском крае
Комсомольчанка с ребенком-инвалидом через суд пытается съехать от бывшего мужа
Хабаровский край перекроят на 24 одномандатных и 12 партийно-списочных округов
Вьетнамец пытался провезти в Хабаровск опасный салат
В Хабаровском крае впервые выяснят, кто лучше всех отрабатывает обращения граждан
Хабаровчанин расшиб лицо и сломал нос в аварии, но отказался от помощи врачей
В Хабаровске сильных, ловких и умелых определит ГТО
Бессмертный полк в Москве пополнят «Правнуки победителей» из Хабаровского края
Поездка на автобусе стоила хабаровчанке дорогого телефона