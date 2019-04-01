Не мытьем, так катаньем: «СКА-Хабаровск» не теряет надежды попасть в Премьер-лигу

1:0 – с таким счетом закончилась встреча хабаровский армейцев и игроков «Авангарда» из Курска. Игра, по крайней мере, в первом тайме, была острой и динамичной. Футболисты и той, и другой команды создавали достаточно много опасных моментов у ворот соперников, но реализовать один из них смог только Павел Карасев, буквально за три минуты до окончания первого отрезка матча.

Гол получился красивым – после очередной неудачной атаки футболистов «Авангарда» игроки «СКА» пошли в стремительную контратаку. Дмитрий Кабутов прошел по правому флангу, ворвался в штрафную противника и прострелил вдоль ворот, а оказавшийся на линии атаки Павел Карасев с полутора метров забил мяч в ворота гостей.

Во втором тайме армейцы и их гости немного «просели», хотя несколько моментов, когда атаки могли закончиться забитыми мячами, были. В конце матча хабаровчанам помогло и удаление нападающего курян Владислава Руденко - получив две желтые карточки, он вынужден был покинуть поле.

Забитый в первом периоде мяч так и остался единственным. Хабаровчане празднуют победу. Сейчас армейцы поднялись с девятого на восьмое место в турнирной таблице, «Авангард» переместился с четвертого на седьмое. От четвертого места СКА отделяют всего четыре очка, а впереди еще две домашних игры с «Шинником» (шестое место) и «Спартаком-2» (одиннадцатое).

Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера «СКА-Хабаровск» после ухода Вадима Евсеева стал Алексей Поддубский, когда-то уже выводивший армейцев в Премьер-лигу.

- Этот матч получился неоднозначным, - отметил Алексей Поддубский. – в первом тайме прессинговали, что требует больших затрат сил, и к пятьдесят пятой минуте силы стали покидать нас. Но ничего, ребята молодцы – выстояли.

По словам наставника «СКА», за несколько дней перед матчем он немного «подправил» игру команды. Раньше играли скованно, основной акцент делали на оборону, теперь он сместился на атаку.

- Надо смелее играть - ребятам надо раскрепоститься, - подчеркнул тренер.