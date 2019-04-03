2019-04-03T05:24:21+03:00
Общество

«Талан» вошел в тройку лучших работодателей среди застройщиков

Строительная компания «Талан» заняла 3-е место среди российских застройщиков
Поделиться:
Строительная компания «Талан» заняла 3-е место среди российских застройщиковСтроительная компания «Талан» заняла 3-е место среди российских застройщиков
Изменить размер текста:

Строительная компания «Талан» заняла 3-е место среди российских застройщиков и 75-е место среди всех компаний, которые вошли в «Рейтинг работодателей России 2018». Компания заметно улучшила свои позиции в рейтинге: по итогам 2017 года «Талан» занимал 10-е и 191-е место соответственно.

Участники рейтинга оценивались по трем показателям: мнения соискателей и сотрудников, а также оценка эффективности работы департаментов по управлению персоналом. К участию допускались организации, где работает не менее 100 человек. Из 700 компаний, подавших заявки, в рейтинг 2018 года вошли 265.

- Позиции в рейтинге подтверждают одну из наших ценностей: мы работаем в команде талантливых и дружных единомышленников. Становясь компанией федерального масштаба, «Талан» стремится применять лучшие практики, а сотрудники имеют возможность расти и развиваться. По итогам прошлого года в 14 городах, где работает «Талан», от Севастополя до Владивостока, мы получили более 17 тысяч откликов кандидатов, - отмечает заместитель генерального директора по персоналу компании «Талан» Наталья Молодцова.

Компания «Талан» – федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,5 млн кв. м в 14 регионах России. С 2017 года компания перешла на стандарты МСФО. За все время работы обеспечила жильем более 25 000 человек. Одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
На улице Краснореченской в Хабаровске появилась тяжелая техника
В Хабаровске ищут волонтеров для ухода за больными детками
Торговцы лекарствами в Хабаровске заплатят миллионные штрафы за взятку
В Хабаровском крае голосуют за более перспективные проекты для Дальнего Востока
Сергей Ивашкин возглавил администрацию Краснофлотского района Хабаровска
Долги стали угрозой для сделки по продаже машины в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 3 апреля 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков
На рынке услуг такси в Хабаровском крае собираются навести порядок
Бизнесмен в Хабаровском крае в темную дважды сэкономил на налогах
В Комсомольске 10 апреля ограничат движение по улице Шиханова
В жилищной программе в Хабаровском крае сняли ограничения по возрасту
Парапланерист на Камчатке за деньги рискнул своей и чужой жизнями
Фельдшерам скорой помощи в ЕАО теперь полагается жилье
За травму на производстве хабаровчанин отсудил у работодателя 400 тысяч рублей
На Амуре в Хабаровском крае ледоход начнется раньше, чем обычно
Олег Ожегов возглавил министерство имущественных отношений Хабаровского края