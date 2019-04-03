Весна - самое время вплотную подумать о выборе будущей профессии

Весна 2019 года станет важным этапом в судьбе тысяч выпускников Хабаровского края. Абитуриентам предстоят не только ответственные экзамены, трогательное прощание со школьной скамьей, но и непростой выбор профессии. Кто-то подаст документы в вуз, с детства лелея мечту стать архитектором, врачом, художником или ветеринаром. Но многие все еще стоят на распутье, думая, чем они смогут быть полезны обществу, к чему приложить свои силы и таланты.

Хабаровский край — развивающийся регион. Здесь строят гражданские и боевые самолеты, новейшие корветы для военно-морского флота, добывают золото, уголь и другие природные ресурсы. Президент России назвал развитие Дальнего Востока приоритетом страны на весь XXI век. Задачи социально-экономического развития региона невозможно реализовать без профессиональных кадров, в которых остро нуждается каждая отрасль: от машиностроения до жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня высшие и средние профессиональные образовательные учреждения предлагают широкий спектр программ подготовки по техническим и гуманитарным направлениям. Ежегодно в крае появляются и новые профессии. Это продиктовано непрерывной трансформацией рынка услуг, развитием науки, и, конечно, запросом потребителя на инновационные технологии в медицине, строительстве, медиа и других сферах жизни.

Поэтому абитуриентам предстоит сделать действительно нелегкий выбор - в какой из отраслей стать востребованным специалистом.

Например, Дальневосточный институт управления РАНХиГС предлагает абитуриентам более 100 бюджетных мест, прохождение практики и трудоустройство в органах государственной и муниципальной власти, а также в органах местного самоуправления. Здесь проводится обучение по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», «Банковское дело», «Юриспруденция». Инстаграм института, страница в ВК, тел.: +7 (4212) 42-24-45.

С детства мечтающим стать летчиками, будет интересно познакомиться с перечнем специальностей Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Министерства обороны РФ. Академия является многопрофильным вузом, осуществляющим подготовку командных, летных, инженерно-технических, научно-педагогических кадров для Военно-космических сил и других войск РФ. Филиалы академии базируются в Воронеже, Челябинске и Самаре. Кроме высокого социального статуса и бесплатного обучения, студенты вуза получают полное государственное обеспечение, стипендии до 20 тысяч рублей в месяц и гарантированное трудоустройство. Телефоны: Воронеж 8 (473)244-76-13, Самара 8 (846) 437-38-10, доб. 2-28, Челябинск 8 (351) 724-03-00.

Те, кто рассматривают среднее профессиональное образование, могут присмотреться к Хабаровскому государственному медицинскому колледжу. Медицинский работник — одна из самых благородных и востребованных на рынке труда профессий. Абитуриенты могут найти себя в одном из направлений: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Акушерское дело». После окончания колледжа можно продолжить обучение на врача в медицинском вузе.Телефоны: 8 (4212) 93-42-34, 56-77-69, 57-09-23.

Если душа просит красоты, можно совмещать учебу с курсами парикмахерского искусства, ногтевого сервиса, наращивания ресниц или оформления бровей. Какой бы специальностью из области индустрии красоты вы бы ни хотели овладеть, в этом поможет центр обучения «Первый парикмахерский». Управлять графиком обучения можно самостоятельно, без отрыва от учебы. Сайт центра обучения и инстаграм аккаунт.

Желаем всем будущим абитуриентам 2019 года найти свое истинное призвание, дело всей жизни, которое будет приносить удовлетворение и финансовую стабильность!