Как выжить в загрязненной атмосфере

Всемирное потепление несет нашей стране множество положительных моментов - более мягкие зимы, теплое лето, расширение пахотных земель и возможность выращивать более теплолюбивые культуры. Но у каждой медали две стороны. Наряду с ананасами в палисаднике, нас ждут те климатические угрозы, к которым мы, жители северных широт, далеко не всегда готовы. И одна из таких проблем - лесные пожары и сопутствующий им смог.

Мы привыкли к морозам и метелям. В каждом городе есть парк специализированной техники, способной быстро очистить город от сугробов. Но найдется ли в каждом краевом центре десяток пожарных вертолетов? На помощь может прийти сама природа, посылая нам дождь или даже снегопад, но такое, увы, бывает далеко не всегда и города окутывает удушливый смог из угарного газа.

Внимание - смог!

Проникая в организм человека, угарный газ - окись углерода - активно связывается с гемоглобином, блокируя передачу кислорода тканевым клеткам. Это приводит к гипоксии - недостатку кислорода в организме. Угарный газ также включается в окислительные реакции, нарушая биохимическое равновесие в тканях. Страдает мозг, органы дыхания, сердечнососудистая система. В тяжелых случаях отравления угарным газом необходима срочная госпитализация, чтобы ввести препарат, освобождающий гемоглобин от окиси углерода. Но даже при легком отравлении, чтобы компенсировать недостаток кислорода, сердце начинает быстрее гонять кровь, что приводит к возникновению тахикардии - увеличению количества сердечных сокращений в минуту. Вспомните, как засушливое и жаркое лето 2010 года окутывало Центральную Россию удушливым дымом горящих лесов и торфяников? Смертность от сердечно сосудистых заболеваний и недугов, связанных с проблемами органов дыхания, подскочила в разы. До сих пор точно не известно, сколько жизней унесли те 45 удушливо-знойных летних дней.

Кислородные ингаляции против отравления угарным газом

Первая помощь при отравлении угарным газом - вынести человека на свежий воздух. Но где его взять, если снаружи тоже удушливый смог? В этой ситуации незаменимую помощь может оказать кислородный баллончик. Как только станет плохо, с его помощью можно оперативно провести процедуру кислородотерапии в любом месте - на работе, дома или в транспорте. В отличие от таблеток, кислородные баллончики не имеют противопоказаний и не дают аллергических реакций. Баллончики «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» объемом 9, 13 или 17 литров содержат 90 % кислорода и весят не более 200 грамм. Гарантийный срок их использования - полтора года с даты производства. Вы можете выбрать баллончик нужного объема с теми аксессуарами, которые больше всего вам подойдут. Например, при транспортировке жесткую маску для дыхания можно использовать вместо крышки баллончика. Мягкой маской удобно пользоваться дома или на работе, ну а насадка для кислородных коктейлей позволит сделать домашнее меню не только разнообразным, но и полезным!

При непрерывном загрязнении воздуха продуктами горения не стоит дожидаться первых признаков гипоксии - головокружения, головной боли, тошноты, рвоты, шума в ушах. Лучше всего постоянно поддерживать в организме нужный уровень оксигенации, несколько раз в день вдыхая кислород из баллончика в профилактических целях. Особенно эти меры могут помочь людям из групп риска, чьи организмы или ослаблены, или работают на пределе возможностей - пожилым, детям, беременным женщинам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнями органов дыхания.

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Не дожидайтесь, пока жизнь в отравленной смогом атмосфере нанесет непоправимый ущерб вашему здоровью!

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Перед применением посоветуйтесь с врачом.