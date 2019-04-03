Кислород в большом городе

«Он нужен мне как воздух!» - так говорим мы о самом дорогом. Видели воздушные пузырьки в кусочках янтаря? В них содержится 40 % кислорода! Миллионы лет назад, когда затвердела эта древесная смола, в атмосфере живительного газа было в 2 раза больше, чем сегодня. 300 тысяч лет назад первобытные люди дышали уже 25 % кислорода. Именно на такой воздух изначально ориентировала наше дыхание эволюция. Сегодня в атмосфере крупных городов кислорода гораздо меньше - порядка 15 %, а в летнюю жару и в межсезонье его уровень может упасть до 10 %.

Стоит ли удивляться, что современные горожане постоянно страдают от гипоксии - недостатка кислорода в организме. Гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, астма, даже артрит - все эти недуги во многом спровоцированы постоянным кислородным голоданием. У взрослых наблюдается бледность, одышка, учащенный пульс, шум в ушах, головная боль, сонливость, плохая переносимость стресса и физических нагрузок. Ослабляется иммунитет, и возрастает риск онкозаболеваний. Но основной удар гипоксия наносит по растущим детским организмам и ослабленной системе органов пожилых людей. Однако, самое опасное проявление гипоксии - дефицит кислорода у будущей мамы. Плод активно растет, его клетки бурно делятся, сильно нуждаются в кислороде и остро реагируют на его недостаток.

«Таблетки» от гипоксии - кислородные баллончики

Люди впервые испробовали целебные свойства кислорода в конце 18-го века. Тогда-то и возникла «оксигенотерапия», или «кислородная терапия». Наибольшего развития она достигла во второй половине XX века, когда появилась возможность серийного производства медицинских приборов для кислородотерапии. Сегодня в профилактических целях оксигенотерапия показана практически каждому городскому жителю.

Самым простым и доступным средством борьбы с гипоксией являются кислородные экспресс-ингаляции из небольших кислородных баллончиков. С их помощью можно оперативно проводить процедуру кислородотерапии в любом удобном месте - транспорте, офисе, дома или приготовить кислородный коктейль. Они компактны, легки и просты в обращении.

Например, баллончики производства нашей компании «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ», содержащие 90 % кислорода, имеют размеры 6,5 см в диаметре и высоту от 24,5 см до 37 см в зависимости от насадки. Вы сможете носить их в небольшой сумке, разместить в ящике офисного стола или взять на тренировку. В отличие от таблеток, кислородные баллончики не имеют противопоказаний и не дают аллергических реакций. Гарантийный срок использования нашего баллончика - полтора года с даты производства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/700915" frameborder="0"></iframe> Где найти глоток свежего воздуха в большом городе и как дефицит кислорода влияет на наше здоровье.

Баллончики «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» имеют объемы 9, 13 и 17 литров. Вы можете выбрать нужный в той комплектации, которая больше всего соответствует вашим запросам и ритму жизни. Например, жесткую маску для дыхания можно использовать как крышку при транспортировке. Мягкой маской удобно пользоваться дома или на работе, ну а для коктейльной насадки легко найдется применение в любой подходящей обстановке!

Скажите гипоксии твердое «Нет!».

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Перед применением посоветуйтесь с врачом.