2019-04-03T10:00:08+03:00
Здоровье

Не хочешь стареть? Дыши чистым воздухом!

Как кислород тормозит старение и оказывает оздоровительный и омолаживающий эффект на наш организм
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Не хочешь стареть? Дыши чистым воздухом!Не хочешь стареть? Дыши чистым воздухом!
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Сколько существует человечество, столько времени люди ищут средства, замедляющие старение и продлевающие жизнь. Эволюция, создавая человека 300 тысяч лет назад, ориентировала человеческое дыхание на атмосферу, содержавшую в ту эпоху 25 % кислорода. Этот живительный газ в нашем организме участвует во всех важных биохимических процессах на клеточном уровне. Сегодня даже в самые благоприятные моменты содержание кислорода в воздухе городов достигает лишь 15 %, а в летнюю жару и в межсезонье может упасть до 10 %. И это еще не упоминая выхлопные газы и разные промышленные токсины в воздухе! Мы часто говорим о здоровом питании, а вот о здоровом дыхании не говорим вовсе.

Ускоритель старения - гипоксия

Достоверно доказано, что кислородное голодание организма, именуемое гипоксией, приводит к ускорению процесса старения человека. По статистике, каждый второй пожилой человек в возрасте шестидесяти лет и старше страдает гипоксией разной степени выраженности. Но хуже всего приходится мозгу, поскольку мыслительная деятельность поглощает до 20 % всего кислорода, содержащегося в организме. Как только в крови и тканях организма понижается содержание кислорода, сразу же проявляются первые признаки гипоксии - бледность, одышка, учащенный пульс, шум в ушах, головная боль и головокружения, сонливость, плохая переносимость стресса и физических нагрузок. При постоянном вдыхании загрязненного воздуха ослабляется иммунитет и возрастает риск онкозаболеваний.

«Таблетки» от гипоксии - кислородные баллончики

Врачи впервые испробовали целебные свойства кислорода еще в конце 18-го века. Именно тогда и появился термин «оксигенотерапия», или «кислородная терапия». Но наибольшего развития эта отрасль медицины достигла во второй половине XX века с появлением возможности производить медицинские приборы для кислородотерапии в промышленных масштабах.

Лечение при кислородотерапии происходит на внутриклеточном уровне. Насыщаясь кислородом, весь организм в целом подвергается оздоровительному и омолаживающему эффекту. Укрепляется иммунная система, от работы которой зависит состояние всех остальных систем и внутренних органов. Особо стоит сказать о применении кислородных баллончиков при физических и умственных нагрузках - вдыхание кислорода значительно быстрее снимает усталость и ускоряет восстановление организма. Окрепнут внимание и память, улучшится сон.

Но где же в современном городе найти глоток чистого, насыщенного кислородом воздуха? Даже прежде чем попасть на дачу, на любимые грядки, придется несколько часов дышать выхлопами в транспорте.

Самое доступное средство борьбы с гипоксией на сегодняшний день - это экспресс-ингаляции из небольшого кислородного баллончика - компактного и простого в обращении. Его легко можно разместить в небольшой сумке и нетяжело носить с собой. Как только возникнут симптомы гипоксии, он позволит оперативно провести процедуру кислородотерапии в любом месте - на работе, дома или в душном транспорте.

В отличие от таблеток, кислородные баллончики не имеют противопоказаний и не дают аллергических реакций. Баллончики «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» объемом 9, 13 или 17 литров кислорода и весят не более 200 грамм. Вы можете выбрать баллончик нужного объема с теми аксессуарами, которые больше всего вам подойдут. Например, при транспортировке жесткую маску для дыхания можно использовать вместо крышки баллончика. Мягкой маской удобно пользоваться дома или на работе, ну а насадка для кислородных коктейлей полезна не только для вас, но и порадует близких на любом семейном празднике!

В целом постоянные ингаляции из кислородных баллончиков - это прекрасный «замедлитель» старения, способный дать поразительные результаты в сочетании с более традиционными методами терапии.

Где найти глоток свежего воздуха в большом городе и как дефицит кислорода влияет на наше здоровье.

Никогда не поздно открыть второе дыхание и сказать коварной гипоксии твердое «Нет!».

Спрашивайте кислородные баллончики «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» в Хабаровске в интернет-магазинах - «О2 Центр» и «Фортемед».

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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