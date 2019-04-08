Экс-фотографу бывшего губернатора Хабаровского края Валерию Спидлену вынесли приговор

В Хабаровске завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела Валерия Спидлена, фотографа прошлого губернатора региона Вячеслава Шпорта. Напомним, что 59-летнего сотрудника правительственной фотослужбы обвиняли в развращении несовершеннолетних и изготовлении порнографии с малолетними.

ВЕРА В НАГОВОР

Новость об аресте Валерия Спидлена «разорвала» информационное пространство в августе прошлого года. Уважаемый в регионе фотограф занимал пост заместителя начальника отдела мультимедийного сопровождения деятельности губернатора края. За годы службы интеллигентный Валерий зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, но, как оказалось, и у отличников есть свои ужасные скелеты в шкафу.

Силовики и работодатели господина Спидлена молчали. На фоне информационного вакуума коллеги отказывались верить в реальность вменяемых статьей - «Изготовление порнографии» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Основная версия задержания фотографа, витавшая в медийных кругах, - черная кампания против действующего тогда главы Хабаровского края аккурат перед выборами нового губернатора.

Экс фотографу бывшего губернатора Хабаровского края Валерию Спидлену вынесли приговорФото: Александра ШОПЕНКО

Однако по мере того, как наружу всплывали факты из никому не известной жизни фотографа, в происки конкурентов и оппонентов верилось все меньше.

«ГАРРИ ПОТТЕР» И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СУД

Валерий Спидлен ожидал приговора суда в СИЗО около семи месяцев. Первоначально фотограф полностью отрицал свою вину, но в итоге частично признался в содеянном.

Произошло все в квартире Валерия Спидлена. По рекомендации знакомых, две женщины привели к нему на фотосессию дочек – 11 и 12 лет. Авторский проект под названием «Гарри Поттер» не вызвал подозрений у мам, и они оставили девочек с фотографом.

Однако волшебный мир оказался суровой реальностью. Для съемок девочкам пришлось полностью раздеться – так, мол, было бы проще пририсовать к телам шерсть и костюмы. Естественно, родители об этом в известность поставлены не были.

В процессе съемки, как признался господин Спидлен, он касался интимных мест девочек и вел с одной из них откровенные разговоры о мальчиках. Последнее также охватывается составом преступления.

При этом одна из несовершеннолетних - дочь друга Валерия, с которым они дружили больше десяти лет. Именно он первым написал заявление в полицию.

Экс фотографу бывшего губернатора Хабаровского края Валерию Спидлену вынесли приговорФото: Александра ШОПЕНКО

НЕ ТА СТАТЬЯ

Защитники Валерия на протяжении всего процесса настаивали: статья о насильственных действиях вменена ошибочно – по ней судят педофилов, которые насилуют детей. А изготовление порнографии здесь вообще неуместно.

- Мы настаиваем на том, что статья о насильственных действиях ему вменена ошибочно, потому что такого он ничего не совершал. Она предъявлена ему на основании того, что 12-летняя девочка якобы была в беспомощном состоянии. Но это не подтверждается, в том числе медицинской экспертизой. Его действия должны квалифицироваться другой статьей – «Развратные действия». По ней максимальное наказание до восьми лет лишения свободы, - рассказывал «КП-Хабаровск» Михаил Слепцов, адвокат фотографа.

- В своем последнем слове, по существу, он признал себя виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Мой подзащитный сказал, что тяжелых последствий при этом не хотел, а, наоборот, собирался создать творческую атмосферу. По его словам, побывав в местах лишения свободы, - восемь месяцев он просидел под стражей - он ощутил разницу между свободой и несвободой и попросил, чтобы суд над ним не превращался в казнь, - сказал Михаил Слепцов.

Экс фотографу бывшего губернатора Хабаровского края Валерию Спидлену вынесли приговорФото: Александра ШОПЕНКО

Но у гособвинения на это был свой взгляд. По статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» прокуроры просили 15 лет лишения свободы, по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» - 11 лет. Путем частичного сложения наказаний итого гособвинение требовало приговорить Валерия к 18 годам колонии.

Приняв к сведению доводы сторон, суд постановил: приговорить Валерия Спидлена к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Ему также запретили шесть лет работать с детьми. Разумеется, после освобождения из тюрьмы. В колонии он будет общаться с психологами и лечиться от педофилии.

Фотографа решение судьи обескуражило. У Валерия Спидлена просто не было слов. Защита намерена обжаловать приговор в Хабаровском краевом суде.