2019-04-11T11:52:21+03:00
Общество

Музыка унижения закончена: из детского сада Еврейской автономии уволят педагога по вокалу, обзывавшую детей свиньями

Следователи пока не спешат возбуждать уголовное дело
Элина ОГАНЕСЯН
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Музыка унижения и боли закончена: в Еврейской автономии за оскорбления и побои из детского сада уволят педагога по вокалуМузыка унижения и боли закончена: в Еврейской автономии за оскорбления и побои из детского сада уволят педагога по вокалуФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В середине марта небольшое село Птичник в Еврейской автономии стало известно тем, что в местном детском саду педагог по музыке занималась с малышами не пением и танцами, а проводила уроки по боли и унижениям.

За заурядную, по ее мнению, хореографию и вокальные данные женщина не оценки ставила, а называла мальчиков и девочек свиньями. За проступками следовало рукоприкладство со стороны музработника. Примечательно, что сами дети сперва даже не понимали, что в дошкольном учреждении с ними как- то плохо обращаются.

Тревогу забили тогда, когда воспитанник сада вернулся домой с синяками и царапинами. В итоге оказалось, что от рук музыкального педагога пострадали несколько детей. Родители написали коллективную жалобу. Дальше работу провели сотрудники областной прокуратуры.

- В ходе проверки информация подтвердилась. Были опрошены свидетели, которые также сказали, что педагог по музыке вела себя подобным образом, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Жанна Крепкогорская, начальник пресс-службы прокуратуры Еврейской автономной области. – Были предоставлены также документы из больницы, которые доказывают то, что у детей были синяки и ссадины.

Напомним, что власти сами в шоке от происходящего в поселке. По их мнению, педагог детского сада продемонстрировала в первую очередь непрофессионализм.

- Я думаю, что дисциплинарное взыскание коснется как руководства учреждения, так и самого работника по итогам проверки, - сказала Татьяна Пчелкина, председатель комитета образования Еврейской автономной области. - Ситуация находится у нас на контроле, поэтому будем следить.

Долго ждать не пришлось. Во время проведения проверки, как часто бывает, педагог ушла на больничный. После выхода на работу она ознакомится с документом об ее увольнении. Руководителю детского сада объявили выговор. Пока в региональном СК о возбуждении уголовного дела говорить не спешат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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