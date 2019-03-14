Называла свиньями, унижала и била: музыкального педагога детского сада в Еврейской автономии обвинили в издевательствах над детьми

Еще один скандал в сфере образования. Ранее «КП»-Хабаровск» писала о резонансных случаях, связанных с конфликтами между детьми и педагогами. Например, на Сахалине преподаватель довела девочку до слез из-за маленькой дырочки на кофте. В Комсомольске-на-Амуре заслуженный учитель избила второклассника, который не отличался хорошим поведением. Удивительно, но агрессивно-непрофессиональные уроки стали распространятся в регионах Дальнего Востока подобно вирусной эпидемии. Теперь волна образовательной болезни дошла до Еврейской автономии.

МУЗЫКА УНИЖЕНИЯ И БОЛИ

Случилось все в небольшом селе с поэтическим названием Птичник. Население - чуть больше трех тысяч человек. Как и принято, практически все друг друга знают. Однако, как оказалось, многое можно было упрятать в стенах местного детского сада. В центре внимания – учитель музыки, у которой был «особый» объективно не педагогичный подход к детям. Наказывала она их не только за плохие вокальные данные, но и за заурядную хореографию. К унижениям, издевательствам, крикам и побоям девочки и мальчики здесь практически привыкли. Считали, что так оно и должно быть, и все грубые слова в свой адрес они заслужили, потому что провинились.

Первой не выдержала девочка, которая периодически говорила родителям о том, что не пойдет в детский сад. Сперва взрослые думали, капризничает, а потом дочь пришла домой с занятий с синяками.

Оказалось, что на уроке музыки педагог школы не только учила детей петь и танцевать, но и откровенно унижала их честь и достоинство. Девочек и мальчиков она называла «свиньями», могла дергать учениц за косички с силой, рукоприкладства она также считала нормой. Малышка, после того, как ее синяки увидела мама, во всем ей призналась. Женщина забила тревогу.

Сперва она написала в общий родительский чат. Реакция оказалась шокирующей. Количество пострадавших увеличилось до трех.

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ

В итоге родители малышей объединились и написали коллективную жалобу, в которой расписали все подробности музыкальных уроков «унижения и боли». Реакция не заставила себя долго ждать – педагога отстранили от работы. Правда, лишь в той самой младшей группе, где произошел инцидент.

«КП»-Хабаровск» пыталась связаться с руководством детского сада, однако ни к какому результату это не привело. Телефон все время был выключен. А вот региональные власти прятаться не стали. Напротив, они сочли нужным рассказать о произошедшем. Отрадно, что намерений защищать педагога ни у кого не было, наоборот, трезво оценили всю сложность ситуации.

- Там есть не совсем профессиональный музыкальный работник, которая, к сожалению, позволила себе такое поведения, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Татьяна Пчелкина, председатель комитета образования Еврейской автономной области. - Дети, по всей вероятности, жаловались, но никто не стал обращать на это внимание. В частности речь и о завуче детского сада. Я разговаривала с начальником отдела образования, и мы просили вмешаться в ситуацию. Там сейчас идет служебная проверка, от работы в этой группе учителя отстранили. Мне кажется, что мамочкам давно надо было обратиться в прокуратуру, но в этом случае все выяснилось вообще случайно. Я думаю, что дисциплинарное взыскание коснется, как руководства учреждения, так и самого работника по итогам проверки. Ситуация находится у нас на контроле, поэтому будем следить.

Примечательно, что позиция заведующей настораживает. Давать комментарии она наотрез отказалась. Комитет образования считает, что такое поведение в первую очередь говорит об отсутствии должного опыта работы, а также о недостаточной компетенции

УВОЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Не могли оставить без внимание ситуацию и сотрудники областной прокуратуры.

- По факту коллективной жалобы, которая поступила в прокуратуру, мы проводим доследственную проверку, - говорит Жанна Крепкогорская, руководитель пресс-службы прокуратуры ЕАО. – Насколько мне известно, жалобу подписали не менее трех человек. Сотрудников дошкольного учреждения уже опросили. Лишь по результатам проверки мы примем процессуальное решение.

Если в действиях и словах учителя музыки найдут преступный контекст, ей грозит не только административная, но и уголовная ответственности.

Комментарий эксперта

Елена Мальгрэм, психолог

«Учителя нужно отстранять от работы со всеми группами»

- Разумеется, поведение педагога тут абсолютно не адекватное. На мой взгляд, ее нужно отстранять от работы во всех группах, а не только в одной. С таким поведением, ей вообще не место в системе образования. Но меня больше удивил сам факт того, как дети восприняли весь этот кошмар, как норму. Есть подозрения, что у малышей не все в порядке дома, и в семье они также подвергались подобному влиянию. К счастью, на психику воспитанников эти уроки музыки никак не повлияют. Если бы она унижала и оскорбляла одного ребенка, то возможно, но тут речь о нескольких.

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