Психиатрические больницы «заминировали» в Хабаровске

Сегодня, 11 апреля, ранним утром персонал хабаровских психиатрических больниц получил тревожные сообщения о том, что неизвестные заминировали отделения учреждений. Взорвать грозились три здания - на улицах Серышева, Краснореченской и Кубяка.

Получив устрашающие сообщения, персонал психиатрических больниц обратился в полицию. На места выехали спасатели и взрывотехники, которые обследовали здания.

- Информация о минированиях медицинских учреждений не подтвердилась. Сейчас по данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются личности звонивших, - прокомментировала Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю.

За подобные деяния, как отметили в ведомстве, предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

В данный момент все психиатрические больницы вернулись к обычному режиму работы.

Напомним, что на прошлой неделе неизвестные якобы заминировали офисное здание по улице Павловича. Силовики эвакуировали десятки людей.