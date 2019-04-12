2019-04-12T04:51:17+03:00
Происшествия

Самолет, вылетевший из Комсомольска-на-Амуре, потерял резину с шасси

Следственный комитет проводит проверку
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Самолет, вылетевший из Комсомольска-на-Амуре потерял резину с шассиСамолет, вылетевший из Комсомольска-на-Амуре потерял резину с шасси
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В Комсомольске-на-Амуре проводится проверка по факту происшествия в аэропорту Хурба, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

- По данным следствия, 10 апреля в аэропорту города Комсомольска-на-Амуре (Хурба) на взлетно-посадочной полосе обнаружены куски резины, предположительно воздушного судна Ил-18, следующего по маршруту "Комсомольск-на-Амуре – Анадырь". По предварительной версии воздушное судно проводило испытательный полет, совмещенный с перевозкой служебного груза. Посадка произведена благополучно в аэропорту назначения, - рассказали в ведомстве.

Представитель СК уточнила, что процессуальная проверка проводится по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта.

Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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