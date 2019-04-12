Самолет, вылетевший из Комсомольска-на-Амуре, потерял резину с шасси

В Комсомольске-на-Амуре проводится проверка по факту происшествия в аэропорту Хурба, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

- По данным следствия, 10 апреля в аэропорту города Комсомольска-на-Амуре (Хурба) на взлетно-посадочной полосе обнаружены куски резины, предположительно воздушного судна Ил-18, следующего по маршруту "Комсомольск-на-Амуре – Анадырь". По предварительной версии воздушное судно проводило испытательный полет, совмещенный с перевозкой служебного груза. Посадка произведена благополучно в аэропорту назначения, - рассказали в ведомстве.

Представитель СК уточнила, что процессуальная проверка проводится по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта.

Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.