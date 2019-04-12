Будущий полицейский с Камчатки обчистил банкомат, воспользовавшись сбоем в системе

На Камчатке произошло еще одно громкое дело с участием сотрудника полиции. Если в конце марта прогремела новость о следователе, которая влюбилась в подозреваемого и подделала ему алиби, то сейчас речь идет о другом работнике правоохранительных органов.

- Полицейскому 24 года. На службу он поступил в 2018 году, - уточнили в УМВД России по Камчатскому краю.

Само преступление было совершено в том же году, предположительно в феврале. В одном из крупнейших российских банков, филиал которого находится и на полуострове, произошел сбой в системном программировании. Ошибка позволяла каким-то образом снять с карты больше, чем возможно. Как именно мужчина узнал о лазейке - полицейские не раскрывают. Велика вероятность, что с ним секретом поделились приятели. О том, что силовик причастен к преступлению, выяснилось почти спустя год.

- Сотрудники подразделения собственной безопасности установили причастность полицейского к краже 600 тысяч рублей, принадлежащих банку, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейский уже уволен из органов внутренних дел. Ущерб банку он возместил полностью. Материалы дела переданы в местный следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника УМВД России по Петропавловску-Камчатскому. Он подозревается в преступлении по статье «Кража, совершенная в крупном размере», - сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Сейчас оперативники проводят комплекс мероприятий, цель которых - установить все обстоятельства произошедшего. Теперь уже экс-полицейскому грозит до шести лет лишения свободы.