2019-04-12T11:21:57+03:00
Происшествия

ФСБ задержала прокурора Железнодорожного района Хабаровска

Силовики считают, что он помогал в получении взятки в два миллиона рублей
Мария ИГНАТЬЕВА
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ФСБ задержали прокурора Железнодорожного района по ХабаровскуФСБ задержали прокурора Железнодорожного района по ХабаровскуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске накануне произошло очередное громкое задержание с участием сотрудников ФСБ. На этот раз силовики в масках нагрянули не в «белый дом», а в прокуратуру. Задержали прокурора Железнодорожного района, причем ходатайствовал о проведении оперативно-розыскных мероприятий его начальник – прокурор города.

- Дмитрий Губанов подозревается в посредничестве при получении взятки в размере двух миллионов рублей, - коротко комментируют ситуацию в пресс-службе надзорного ведомства.

В следственном комитете уточнили, что 11 апреля прокурор Железнодорожного района Хабаровска вместе с еще одним мужчиной получили от фигуранта одного из уголовных дел крупную сумму денег. Известно, что «взяли» правоохранителя с поличным. Силовики в масках вломились в кабинет прямо во время передачи купюр.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Дмитрию Губанову, если его вина будет доказана в суде, грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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