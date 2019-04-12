ФСБ задержала прокурора Железнодорожного района Хабаровска

В Хабаровске накануне произошло очередное громкое задержание с участием сотрудников ФСБ. На этот раз силовики в масках нагрянули не в «белый дом», а в прокуратуру. Задержали прокурора Железнодорожного района, причем ходатайствовал о проведении оперативно-розыскных мероприятий его начальник – прокурор города.

- Дмитрий Губанов подозревается в посредничестве при получении взятки в размере двух миллионов рублей, - коротко комментируют ситуацию в пресс-службе надзорного ведомства.

В следственном комитете уточнили, что 11 апреля прокурор Железнодорожного района Хабаровска вместе с еще одним мужчиной получили от фигуранта одного из уголовных дел крупную сумму денег. Известно, что «взяли» правоохранителя с поличным. Силовики в масках вломились в кабинет прямо во время передачи купюр.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Дмитрию Губанову, если его вина будет доказана в суде, грозит до четырех лет лишения свободы.